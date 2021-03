Meme del Real, de Café Tacvba, sacó el lado más romántico de Calamaro en su versión de “Paula”

“Yo siempre admiro aquellas reversiones de canciones que no son un ‘copy-paste’ sino una buena oportunidad de apropiársela”, postuló durante una entrevista con Télam. El músico mexicano produjo la versión que el argentino realizó de una romántica canción de los aztecas Zoé.

El músico mexicano Emmanuel “Meme” del Real, integrante de la influyente banda mexicana Café Tacvba, produjo la versión que Andrés Calamaro realizó de “Paula”, una romántica canción de los aztecas Zoé, y aseguró sentirse a gusto con versionar canciones de otros porque “poder deconstruir una canción y volver a crear algo a partir de ello es un lujo”.

“Yo siempre admiro aquellas reversiones de canciones que no son un ‘copy-paste’ sino una buena oportunidad de apropiársela. Y para hacerla tuya hay que intentar armarla por otro lado”, postuló Del Real durante una entrevista con Télam.

El artista consideró que “el reto es que la canción no pierda la integridad como composición, su espíritu y la emoción que transmite o sus ideas. Hay que encontrar el tono energético desde donde transmitir algo y sentirse cómodo”.

El tecladista de Café Tacvba recibió la propuesta de producir, en plena pandemia, una canción para el disco “Reversiones” de Zoé y pudo trabajar con el argentino Andrés Calamaro, quien interpretó “Paula”.

Meme ya había trabajado con Calamaro para una versión que el “Salmón” realizó en vivo durante el festival Vive Latino 2020, pocos días antes del confinamiento mundial, de un clásico del cantante mexicano José José.

Del Real logró sacar el lado más Leonardo Favio de Calamaro para una toma romántica bien 70’s de “Paula” y luego se encargó de versionar “Azul” de Zoé pero allí puso su voz al frente.

Mientras espera que la población mundial esté vacunada, Meme trabaja en la banda de sonido de la serie latinoamericana “Amsterdam”, que HBO estrenará este año y baraja junto a sus compañeros de Tacvba el retomar la gira del nuevo “MTV Unplugged” que quedó inconclusa en 2020.

-Télam: Sacaste un lado tremendamente romántico y hasta melódico latino de los 70 y lo metiste a Andrés Calamaro en ese estilo con la versión de “Paula”…

-Meme del Real: Para empezar fue una oportunidad fantástica porque yo admiro muchísimo a Calamaro y es una referencia en todo sentido. Conversando con él, eligió la canción entre algunas opciones; me dijo que justamente en esta etapa de distanciamiento y más el año pasado todavía era difícil encontrarnos y había que hacerlo de manera remota así que me sugirió que yo trabajara en la idea y el arreglo y después él pusiera la interpretación y la voz. Entonces el arreglo se direccionó imaginando a Calamaro cantando y manteniendo el espíritu de la canción, pero jugando con otros elementos. Pensé cómo se escucharía a Calamaro en un contexto más electrónico y sin faltar a su espíritu de intérprete o de artista. Se la mandé y él fue el que mandó ese track, tal cual. Fue fantástico, porque fue un descubrimiento y escucharlo a él cantando, con esa tonalidad y esa emoción fue muy lindo, una gran oportunidad y una extraordinaria experiencia.

-T: ¿Llegaste a este nivel de confianza artística con Calamaro tras la experiencia del Vive Latino 2020 donde lo pusiste a cantar un tema de José José?

-MDR: El Vive Latino 2020 me encargó la producción musical de un homenaje a José José, un ídolo mexicano que había fallecido un año antes (el 28 de septiembre de 2019) e intentamos llevar al escenario principal en un horario importante una especie de representación de lo que hubiese sido escuchar a José José en vivo con una orquesta completa y arreglos de los 70. Iban a ser todos intérpretes cantando canciones diferentes y uno de los invitados fue justamente Andrés, que cantó una canción espectacular, y esa fue la primera vez que tuve de trabajar con un proyecto así en vivo.

T: ¿Te gusta este rol de productor y compositor, de hacer una canción y ponerte en la piel de otro?

MDR: Sí, creo que hacer el arreglo de una canción o trabajar una canción donde el compositor no está presente puedes hacerla de goma, destruirla y volver a crear. Sin duda me gusta mucho poder imaginar algunas cuestiones o algunas ideas que si fuera una canción mía tendría una limitación. Eso es una cuestión natural en mi caso.

T: ¿Cuál es la situación de Café Tacvba?

MDR: Cuando a finales de 2019 terminamos de trabajar llevábamos casi siete años ininterrumpidos de estar entre disco, proyecto y celebración y dijimos “basta”, como cada tanto lo hacemos; necesitábamos un receso. Habíamos decidido parar seis meses, el primer semestre de 2020 y la segunda mitad íbamos a estar girando justamente el registro del “MTV Unplugged”. Fue evidente que no pudimos, así que seguimos en ese sabático extendido. Estamos en contacto, cada tanto tenemos una actualización de los proyectos, si se van posponiendo o no, y hasta eso ha sido nuestra conversación como grupo. Nos ha venido bien este distanciamiento, hemos aprendido que si no nos alejáramos cada tanto no existiríamos más. Un poco nos relajamos y dejamos que esto fluyera, no hemos apretado porque a su vez cada uno de nosotros tiene sus familias, sus responsabilidades, hijos y etcétera, y el principio de la pandemia fue descubrir cómo adaptarnos a lo que estaba pasando, reflexionar de lo que teníamos, lo que tenemos, lo que dejamos atrás, lo que tenemos que dejar atrás y también la parte musical.

