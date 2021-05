La Justicia suspendió el DNU de las telecomunicaciones que dictó Alberto Fernández

La Justicia suspendi√≥ por seis meses la aplicaci√≥n del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declaraba servicios p√ļblicos esenciales y congelaba los precios de la telefon√≠a celular, telefon√≠a fija, Internet y TV paga, ya que esa normativa impuso condiciones que restring√≠an la prestaci√≥n de esos servicios en condiciones de competencia.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal sostuvo que el DNU que dictó el presidente Alberto Fernández en agosto pasado cambió la ecuación jurídica y económica de las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones, ya que al ser un sector que estaba en competencia se afectaron sus ingresos y se comprometió la prestación de dichos servicios, sobre todo al existir otras herramientas alternativas para garantizarlos en plena pandemia de coronavirus.

La C√°mara Federal dict√≥ la medida cautelar, solicitada por Telecom (una empresa cuyo 40% es de CVH, una compa√Ī√≠a de los accionistas del Grupo Clar√≠n), suspendiendo para esa compa√Ī√≠a el DNU de las telecomunicaciones, junto con las resoluciones del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), que aplicaban dicho DNU.

Es que el DNU 690 y las tres resoluciones del ENaCom impusieron “obligaciones a los prestadores de servicios” que “afectan sustancialmente la ecuaci√≥n econ√≥mica-financiera tomada en consideraci√≥n al momento de autorizarse las prestaciones y otorgarse concesiones”, sostuvo la C√°mara Federal.

En el mismo sentido, la Justicia plante√≥ que tampoco cumpl√≠a el est√°ndar de “razonabilidad y legitimidad” la exigencia de brindar una Prestaci√≥n B√°sica Obligatoria (PBU) a sectores desfavorecidos de la poblaci√≥n, con precios por debajo de los establecidos para los servicios de telefon√≠a, Internet y TV paga.

Fuentes de la empresa Claro se√Īalaron que van a “requerir un tratamiento igualitario” al de Telecom. “Vamos a pedirlo en todos los niveles, incluyendo la v√≠a judicial”, a√Īadieron desde Claro, ante la consulta de Clar√≠n.

En cambio, desde el ENaCom cuestionaron el fallo de la C√°mara Federal y dijeron que van a apelarlo ante la Corte Suprema de Justicia.

Cuando dict√≥ este DNU, en agosto pasado, Alberto Fern√°ndez justific√≥ su decisi√≥n en que “hab√≠a 6.000 chicos” de barrios populares porte√Īos, que estaban expuestos a contagiarse de coronavirus.

“Lo que m√°s me decidi√≥ fue una charla que tuvimos con el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde me explicaba que hab√≠a 6.000 chicos que ten√≠an que volver a estudiar a las escuelas, porque la conectividad de Internet les llegaba mal”, dijo en ese entonces el Presidente. Y agreg√≥: “Eso me pareci√≥ una mala lectura de lo que deb√≠a hacerse, que es llevarles conectividad a esos chicos. No sacarlos a esos chicos y exponerlos al riesgo de contagio en los colegios”.

El fallo de la Sala II de la C√°mara Federal plante√≥ que si el objetivo del Gobierno era garantizar el acceso a los sectores m√°s desfavorecidos de la poblaci√≥n, pod√≠a contar con otras herramientas, como la prohibici√≥n de cortes de servicios o los Fondos del Servicio Universal, que aportan las propias compa√Ī√≠as prestadoras de servicios de telecomunicaciones, con el 1% de sus ingresos.

De hecho, al momento de dictar el DNU de las telecomunicaciones, el ENaCom tenía $10.000 millones disponibles en ese Fondo de Servicio Universal, en una cuenta del Banco Nación, para dar Internet a los alumnos de barrios populares y a todos aquellos que no pudieran pagar los servicios o estuvieran en zonas con problemas de conectividad.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó un fallo de primera instancia que avalaba el congelamiento de precios que estableció el Gobierno hasta fines de 2020, luego de lo cual el ENaCom fijó aumentos limitados de precios para un sector de la población, mientras que a otro sector se los disminuyó, con la obligación de prestar la PBU.

Para la C√°mara Federal -por dos votos en mayor√≠a y uno en disidencia-, esas medidas del Gobierno “permiten advertir la afectaci√≥n de circunstancias que prima facie colocan bajo serio y fundado cuestionamiento el est√°ndar de razonabilidad y la legitimidad del Decreto 690/2020 y de las Resoluciones del ENaCom adoptadas en consecuencia”.

Esto fue “por la directa afectaci√≥n que generan a los derechos de propiedad de la accionante, resultantes de la prestaci√≥n de servicios de tecnolog√≠a de la informaci√≥n y de las comunicaciones, bajo el sistema de libre competencia, regulado, autorizado y concedido por el propio Estado Nacional”, sostuvo el dictamen de mayor√≠a.

Se trata del primer fallo de la C√°mara Federal porte√Īa con competencia nacional. Y va en l√≠nea con otros dos fallos de la Justicia federal de la provincia de C√≥rdoba, en los cuales tambi√©n se suspend√≠a el DNU de las telecomunicaciones, en causas iniciadas por el prestador TV Cable Color y la Asociaci√≥n Argentina de Televisi√≥n por Cable (ATVC).