“Me siento en estado de indefensión con este Poder Judicial”

En el marco de su alegato defensivo en la causa Vialidad, la Vicepresidenta aseguró que las cuatro personas detenidas por el intento de magnicidio “no son autoras intelectuales” de ese hecho y recordó que el asesor de un senador de la oposición que se sienta a metros de ella “es defensor” de quien la “quiso matar”.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recordó este viernes que le gatillaron “una pistola a 15 centímetros” de su cabeza el 1 de septiembre pasado, y consideró que las cuatro personas detenidas por el intento de magnicidio “no son autoras intelectuales” de ese hecho al mismo tiempo que señaló que se siente en “este estado de indefensión con este Poder Judicial”, al exponer en el alegato de su defensa en la causa de ‘Vialidad’.

En su relato sobre los hechos que ocurrieron antes del intento de magnicidio, la Vicepresidenta remarcó que “unos días previo a la jornada de la memoria, el 24 de marzo, aparecieron afiches en toda la Cuidad con un cartel de asesina y mi rostro”.

Allí cuestionó al juez de instrucción porteño Manuel de Campos, sobre quien dijo que “cinco meses tuvo la causa y se negó sistemáticamente a los pedidos del fiscal Leonel Gómez Barbella, que pidió la indagatoria de las personas que había individualizado que podían ser responsables de encargar y pegar los afiches”. “Ahora se declaró incompetente apenas me presenté como querellante”, agregó.Asimismo, la exjefa de Estado puso de relieve el debate sobre el rol de los medios al citar que “cuando el fiscal (Diego) Luciani terminó tan histriónicamente su alegato, ese día había pantalla partida en la puerta de mi casa. Eso fue generar un clima”, remarcó.

“Los jueces que me juzgan a mí, los que están en Casación y uno de los integrantes de este tribunal, son amigos –del expresidente Mauricio Macri- y juegan al fútbol en la quinta Los Abrojos”.

Durante un tramo de su alegato, Fernández Kirchner afirmó: “Así como vamos, vamos mal. La Argentina así no sale, con este Poder Judicial, no, de ninguna manera”.”Y que terminen con eso de la impunidad. ¿Qué impunidad? ¿Yo, impunidad? Tengo cinco causas de asociación ilícita. Si quieren impunidad, miren para otro lado. La verdad, yo me siento en estado de indefensión. Muy intranquila”, observó.

Por otra parte, la Vicepresidenta insistió con la sensación de “indefensión” al señalar: “Los jueces que me juzgan a mí, los que están en Casación y uno de los integrantes de este tribunal, son amigos –del expresidente Mauricio Macri- y juegan al fútbol en la quinta Los Abrojos”.”Otros jugaban al paddle en la quinta de Olivos o visitaban asiduamente la Casa Rosada”, subrayó.

Los funcionarios judiciales que jugaban al fútbol en la quinta del máximo referente del PRO, según denunció la Vicepresidenta, son el fiscal federal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu, integrante del Tribunal Oral Federal 2 que lleva adelante este juicio.

En agosto, la defensa de la Vicepresidenta, a cargo del abogado Carlos Beraldi, recusó a ambos, pero los otros dos jueces del TOF 2, Jorge Gorini y Andrés Basso, resolvieron que la recusación se tramite por “incidente”, es decir de manera paralela a la continuidad del debate, por lo cual Luciani retomó una nueva jornada de su alegato acusador junto a su colega Diego Mola.

Al iniciar su alocución, Cristina Kirchner también mencionó sentirse en estado de indefensión porque no podría haberse defendido y hablar ahora en este juicio “si no hubiese sido abogada”. “Yo vivo en un estado de sitio permanente porque mis garantías constitucionales están suspendidas, aparentemente, desde el 10 de diciembre de 2015”, enfatizó.

