Máxima tensión: agredieron al ministro Berni tras el crimen del colectivero en La Matanza

Sergio Berni fue agredido esta mañana al arribar a la protesta que un grupo de choferes de colectivos realizaba en la localidad de Lomas de Mirados, partido de la Matanza, con motivo del crimen del colectivero Daniel Barrientos, asesinado esta madrugada en un asalto.

El ministro de Seguridad bonaerense fue agredido a palazos, piedrazos y golpes de puño por los manifestantes que se concentraban en el cruce de de la avenida Juna Manuel de Rosas y General Paz, donde los compañeros de del colectivero asesinado realizaban un corte de tránsito en reclamo de justicia.

“Mentiroso, renunciá”, fueron algunos de los insultos que le dijeron los distintos compañeros de Barrientos. Cerca de las 12 del mediodía, el ministro de Seguridad bonaerense trató de retirarse junto con el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrío.

Luego, el funcionario habló durante unos pocos minutos mientras los choferes lo abucheaban y le arrojaban botellas: “Entiendo perfectamente el problema que están pasando. No hay nadie que esté poniendo la cara. ¿Cómo no voy a entender la bronca de los colectiveros? Pero por eso estoy acá. No me voy a ir hasta que pueda hablar con ellos y encontrar una solución. Vamos a seguir trabajando, no hay soluciones mágicas. Yo no me escondo”, señaló.

Mientras el funcionario se encontraba custodiado por la policía, algunos choferes le tiraron tomate, tierra y hasta un pañal con materia fecal.