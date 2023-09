Maxi Giudici, tras su grave crisis: “Toqué fondo”

El exparticipante de Gran Hermano Maxi Giudici brindó una entrevista a Argenzuela, por C5N, dónde habló sobre su crisis anímica, que provocó que el viernes pasado lo hayan internado de urgencia por una intoxicación con pastillas.

“Estoy bien, con ayuda. Toqué fondo por un montón de cosas que me estaban pasando y fue como un clic. Mucha gente se me arrimó, me dio cariño y me ayudó a avanzar rapidísimo”, afirmó al principio de la entrevista.

En este sentido, el cordobés se refirió a los que lo critican por querer ingresar al Bailando 2023, a pocos días del grave episodio: “Hay gente que me dice: ‘Che, loco, te quisiste matar y ahora estás pidiendo laburo’, te ven que estás bien. La verdad es que los tiempos son de cada uno y es de acuerdo a tu cabeza. La cabeza a veces te juega una mala pasada y ella misma te dice que no sirve buscar ayuda”.

“Cada vida es un mundo y que cada uno lo maneja a su manera. Siento que tengo una nueva oportunidad y esa nube que tenía en la cabeza se fue y veo todo más claro”, agregó.

Y continuó: “Después de haber pasado eso, y ver a mi vieja, al Cone (Alexis Quiroga) y a Juli (Díaz) cómo estaban, me hizo despertar. Ahora tengo que tomar impulso y salir para arriba”.

Además, Maxi Giudici reflexionó: “Fui muy desagradecido porque tengo una vida hermosa”.

Al ser consultado sobre los motivos que lo llevaron a tomar la drástica decisión, reveló: “Pasaron un montón de cosas. Entré a Gran Hermano como un desafío y nunca pensé en vivir en Buenos Aires, quería estar bien económicamente y estar cómodo. Salí con mucha expectativa, tomé malas decisiones y me fui frustrando”.