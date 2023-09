Maxi ex Gran Hermano fue internado de urgencia y le pusieron una consigna policial

Maxi Guidici, el exparticipante de la √ļltima edici√≥n argentina de¬†Gran Hermano¬†(Telefe),¬†fue internado en el Hospital Ramos Mej√≠a luego de que fuera trasladado por personal del SAME. Seg√ļn se detall√≥, todo se habr√≠a precipitado desde el momento en que el joven le enviara un mensaje a su madre con las claves y sus contrase√Īas bancarias.

Temiendo que algo estuviera ocurriendo, se comunic√≥ de inmediato con un amigo de √©l, Alexis El Conejo Quiroga, tambi√©n exparticipante de Gran Hermano, quien al llegar a su departamento ubicado en la calle Per√≥n al 1600 (en la Ciudad de Buenos Aires) confirm√≥ las sospechas. Juliana, su reciente expareja ya hab√≠a dado aviso al SAME y pronto llegaron los m√©dicos para el posterior traslado. En las √ļltimas horas de este viernes, el parte policial sobre el caso detalla que ‚Äúpersonal fue desplazado a la 1.25 de la madrugada por un masculino que habr√≠a ingerido gran cantidad de pastillas. Arribado se encuentra con ambulancia de SAME quien asiste y deriva al Hospital Ramos Mejia a Maximiliano Jose GUIDICI (EX GRAN HERMANO 2022) con diagn√≥stico intento de suicidio, pudiendo ser la acci√≥n de la ingesta de un bl√≠ster de pastillas de clonazepam de 2 miligramos‚ÄĚ.

En un escueto comunicado brindado a la producci√≥n del programa Ma√Īan√≠sima (Ciudad Magazine), conducido por Carmen Barbieri, Maxi afirm√≥: ‚ÄúLa estoy pasando mal, pero nada fuera de la vida‚ÄĚ. Si bien el SAME le confirm√≥ a Teleshow que Maxi ‚Äúfue evaluado y ya dado de alta‚ÄĚ pasado el mediod√≠a, esta ma√Īana cuando a√ļn continuaba en el centro de salud, us√≥ su cuenta de Instagram para realizar un video que que termin√≥ borrando minutos despu√©s. ‚ÄúTodav√≠a sigo ac√°. Son las 9 de la ma√Īana. Desde la 1:30 estoy. Protocolo va, protocolo viene, estamos esperando un mail para que me puedan liberar. Ya me vieron los m√©dicos‚ÄĚ, coment√≥ en el video que subi√≥ a sus historias.

El anuncio de Juliana, exparticipante de Gran Hermano

Horas antes, su pareja Juliana D√≠az hab√≠a anunciado la separaci√≥n definitiva a trav√©s de un mensaje en sus redes sociales, a solo 19 d√≠as de haberse reconciliado con el cordob√©s. ‚ÄúHola a todos, solo quer√≠a contar que con Maxi ya no somos pareja‚ÄĚ, escribi√≥ en sus historias de Instagram. Haciendo referencia a los motivos de la ruptura, la participante del Bailando 2023 aclar√≥: ‚ÄúEntre tantas idas y vueltas no pudimos sostener la relaci√≥n. Es una separaci√≥n definitiva, no hay retorno por el bien de nuestra salud‚ÄĚ.

Te puede interesar:El video que poste√≥ Maxi Guidici desde el hospital Ramos Mej√≠a: ‚ÄúMe tienen con un guardia ac√°, como si fuese un delincuente‚ÄĚ

Por √ļltimo, dej√≥ un mensaje para los seguidores: ‚ÄúPido respeto para que cada uno pueda ser feliz y seguir su camino en paz‚ÄĚ. En la noche del jueves, el cordob√©s estuvo en el estudio del programa de Marcelo Tinelli y se mostr√≥ tomando un trago en la barra, en momentos en que la joven se preparaba para bailar en la pista y √©l acompa√Īaba a la madre de ella.

Incluso, 24 horas antes, sufri√≥ un accidente de tr√°nsito luego de chocar un auto que estaba estacionado. Lo ins√≥lito de la cuesti√≥n es que las personas que estaban a bordo del otro veh√≠culo se bajaron para pegarle, pero frenaron la acci√≥n al reconocer al medi√°tico. Al trascender la noticia, el propio Guidici decidi√≥ llevar tranquilidad a sus allegados al compartir un video en su cuenta de Instagram, grabado desde el estudio del Bailando 2023. Mirando a c√°mara y con vaso en mano, dijo: ‚ÄúAc√°, tom√°ndome un fernecito en el Bailando. Qui√©n dir√≠a, qui√©n pudiese… Choqu√© mi auto. Choqu√© mi auto por apurado por estacionar. Tengo un problemita m√°s por resolver, pero como todo en la vida… A ponerle una sonrisa y a resolver‚ÄĚ.

Maxi Guidici y Juliana Díaz se habían conocido en Gran Hermano 2022 y tuvieron muchas idas y vueltas

No es el primer episodio que sufre con su autom√≥vil. A principios de agosto y tambi√©n en las redes sociales, Maxi cont√≥ el robo violento que sufri√≥. ‚ÄúVoy a decir que estamos en esos momentos en que la vida te da la espalda, te mete un par de bifes y te sigue golpeando‚ÄĚ, comenz√≥ contando el cordob√©s en un video que subi√≥ a su cuenta de Instagram.

‚ÄúPero bueno, le sonre√≠mos a la vida, le tocamos el culo y empezamos a solucionar. Ahora estoy yendo al gimnasio para juntar energ√≠a y fuerza porque hoy va a ser un d√≠a de solucionar cosas‚ÄĚ, agreg√≥ a continuaci√≥n aunque sin dar muchos detalles.