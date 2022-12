Mauro Icardi llegó a la Argentina para encontrarse con Wanda Nara: ¿hay reconciliación?

Parece una telenovela turca. Pero todo indica que en los libros no está escrito un final feliz. Días después de la llegada de Wanda Nara a la Argentina, donde volvió a asegurar que su matrimonio con Mauro Icardi estaba acabado a pesar del último intento de reconciliación en las Islas Maldivas, el actual jugador del Galatasaray partió desde Estambul con los cinco hijos de la empresaria: Valentino, Constantino y Benedicto, de su relación con Maxi López, y Francesca e Isabella, de la historia que los unió a ambos. Y hasta subió al avión al perro de la familia. ¿El objetivo? Reconquistar a su esposa.

Después de una escala en Frankfurt, el futbolista y los chicos arribaron al aeropuerto de Ezeiza en la mañana de este sábado. La noticia la dio a conocer la cuenta @mundofamososok.¿Si Wanda sabía de su llegada? Según pudo averiguar Teleshow, la empresaria había sido advertida de este viaje en la tarde del viernes. Y, obviamente, no era lo que ella tenía planeado, ya que su estadía en la Argentina tenía que ver con una serie de compromisos laborales que tenía pendientes. De todas formas, no pudo evitar lo que ya era un hecho, así que se preparó para recibir a su familia.

No obstante, según insisten en el núcleo más cercano a Nara, ella no tiene ninguna intención de retomar el matrimonio. Sin embargo, el próximo 9 de diciembre la empresaria estará cumpliendo 36 años y muchos especulan que Icardi y los niños se quedarán en el país, al menos, hasta esa fecha. Aunque no se sabe si el futbolista se alojará bajo el mismo techo que Wanda o si, como ocurrió en su última visita, él se quedarán en el Chateau Libertador y ella se instalará en la casa que la familia tiene en la zona de Tigre.

Tras confirmar en varios medios italianos que se había separado de Icardi, a principios de noviembre Wanda volvió a Turquía, dónde la esperaban sus hijos y su ¿ex? y se alojó en un departamento del mismo edificio dónde vive el futbolista pero en distinto piso. Sin embargo, después ambos fueron vistos juntos en el estadio del club donde juega Mauro. Y, cuando nadie se lo esperaba, partieron en viaje romántico a las Islas Maldivas.

Lo cierto es que, días después, Nara volvió a la Argentina dónde tenía que hacer varias publicidades y darle comienzo a un nuevo proyecto televisivo para Telefe. Entonces, aprovechando las preguntas de sus seguidores de Instagram, dejó en claro que su pareja se había terminado. ¿Por qué no decís que te reconciliaste?”, le consultaron. Y ella disparó con una declaración que dejó asombrados a todos: “Porque estaría mintiendo. Intenté porque una relación de tantos años merecía otra oportunidad, pero no resultó”.

Tras esta declaración, Icardi tomó una drástica decisión y dejó de seguir a Nara en Instagram. Incluso, borró todos las publicaciones e historias con ella que había subido en los últimos días. Luego, se arrepintió de haber realizado esta movida y en menos de 24 horas volvió a publicar el contenido que estaba archivado. Sin embargo, no pasó inadvertido su arrepentimiento y fue muy criticado en las redes sociales.

Según cuentan, uno de los motivos por los cuales Wanda se habría enojado mucho con Mauro en estos días, fue que él publicó fotos privadas de la pareja en las islas del Océano Índigo sin su consentimiento, aún después de que ella explicara que el viaje no había servido para remontar la situación.