Mauricio Macri vuelve al primer plano y busca que el PRO consolide su identidad amarilla

Este jueves habrá un congreso partidario en Parque Norte. El estado de situación del partido en la era libertaria.

Buenos Aires, 19 marzo (NA) – El PRO realizará un plenario del Consejo Nacional este jueves para buscar fortalecer su estructura partidaria y diseñar su estrategia electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2027, en un encuentro que implicará la reaparición del ex presidente Mauricio Macri en una actividad partidaria.

El macrismo aspira a reunir unos 500 militantes, diputados y senadores, legisladores provinciales y los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para deliberar sobre el futuro del partido.

El objetivo es reconstruir “la identidad partidaria” y comenzar a “fortalecer la representación electoral en los municipios y gobiernos locales para luego empezar con las candidaturas nacionales”.

“Hay que empezar de abajo” dijo un vocero a la Agencia de Noticias Argentinas sobre la idea que existe entre los principales dirigentes para “reconstruir la identidad partidaria” luego de haber sufrido el fuerte cimbronazo por la captación de dirigentes por parte de La Libertad. Avanza.

El plato fuerte de la reunión será la reaparición de Mauricio Macri, que cerrará la reunión con un discurso de “fuerte contenido político partidario”, según señalaron voceros a la Agencia Noticias Argentinas.

Panorama

El cónclave partidario se efectuará tras los paupérrimos resultados obtenidos en las elecciones del 2025, donde el PRO concurrió en los principales distritos aliado a La Libertad Avanza y a Provincias Unidas sin el sello partidario que había el principal baluarte de Macri.

La elección dejó un bloque de diputados reducido a 12 integrantes de los 33 que tenía en el período anterior. La bancada amarilla debía estar conformada por 23 integrantes pero ocho legisladores del PRO se sumaron a La Libertad Avanza y dos a Provincias Unidas

Se trata de Silvana Guidici, Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Belen Avico, Patricia Vázquez, Lorena Petrovich, María Luisa González Estevarena y Carlos Almena, que se fueron a LLA, mientras Sergio Capozzi y José Nuñez emigraron Provincias Unidas

Congreso

Las deliberaciones del Consejo Nacional del PRO iniciarán a las 10 en Parque Norte y allí habrá paneles donde expondrán los jefes parlamentarios Cristian Ritondo (Diputados) y Martín Goerling Lara (Senado), además de mesas redondas con los gobernadores Torres, Frigerio y Macri.

Otro punto que se tratará es la designación de Fernando De Andreis como secretario general del Consejo Nacional, desde donde tendrá un rol significativo por ser dirigente de extrema confianza de Mauricio Macri.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, el ex funcionario y diputado nacional señaló que “Mauricio Macri hizo un aporte extraordinario a la Argentina y ahora es el presidente del PRO ayudando a que surjan nuevos liderazgos.”.

Puntualizó que “estamos viviendo un momento de reconstrucción del partido, donde estamos enfocados en discutir las problemáticas de los argentinos, apoyar el rumbo de este Gobierno como lo estamos haciendo en el Congreso y, puertas para adentro, por supuesto, tratando de poner en condiciones la escudería, y el año que viene se verán las cuestiones electorales”.

“Por ahora vamos a poner mucho el foco en los gobiernos locales, donde estar cerca de la gente nos permite poner en valor la gestión que es un histórico valor del PRO, y en esa tarea estamos”, agregó.

Las autoridades macristas esperan con la participación de la legisladora porteña Silvia Lospennato; el ministro de Desarrollo porteño, Hernán Lombardi; los diputados Alejandro Finocchiaro, Daiana Fernández Morena, Maria Florencia de Sensi y la ex gobernadora bonaerense Maria Eugenia Vidal, entre otros. #AgenciaNA