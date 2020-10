Mauricio Macri: “No voy a ser candidato en 2021, no es mi lugar y no necesito fueros”

El ex presidente Mauricio Macri volvió a hablar sobre sus cuatro años de gobierno y la actualidad política, pero también dejó una definición sobre su futuro: “No voy a ser candidato en el 2021, no es mi lugar y no necesito fueros”.

“No me veo candidato el año que viene, no quiero ser diputado, no es mi lugar y no necesito fueros”, sentenció el ex mandatario en una entrevista con el canal de noticias A24.

Esta definición la dijo minutos después de contar que se sentía perseguido judicialmente por el actual gobierno, particularmente por Cristina Kirchner: “Ella se la pasó hablando del lawfare, el uso de la ley para atacar a un político, pero desde que ella asumió se dedicó a perseguirme”.

Pero fue entonces que aseguró que no necesita de esos fueros porque confia “en las varias instancias de la Justicia”.

Luego ante la consulta de qué pasará en el 2023, cuando sea el año de las elecciones presidenciales, el ex mandatario no dejó una definición clara, aunque sí dijo que durante su etapa como Presidente, lo dejó cansado: “Gobernar me generó un enorme desgaste”.

Sobre eso, agregó: “Hoy, la verdad, sin hipocresías, siento que no he terminado el proceso de lo que vivía, una responsabilidad que asumí como un gran honor pero me provocó un enorme desgaste personal, familiar. Siento que tengo que cumplir con los argentinos haciendo lo que estoy haciendo. Viendo que hay muchos dirigentes que tengo que apoyarlos para que crezcan“.

Fue entonces cuando se refirió a la interna de Juntos por el Cambio: “Esos dirigentes sepan que no hace falta hacer parricidio, no estoy queriendo ocupar ningún lugar. Tengo una relación sana con todos mis dirigentes, los he ayudado a crecer, los he apoyado. Empezando por Horacio Rodríguez Larreta y lo voy a seguir apoyando porque me parece bien que cada uno se prepare”.

Dijo entonces que esa interna podría resolverse con las PASO. Pero insistió: “Hoy no me anoto en ningún lugar, me anoto en ayudar a consolidar”.

Más tarde Macri habló sobre el actual gobierno y expresó que le “preocupa” que el mandatario Alberto Fernández “se enoje con los que salen a manifestar” en contra de sus políticas. “Es la rebelión de los mansos. Me decía Luis Brandoni: ´Este es el mayor legado de tu gobierno, nos hemos dado cuenta que no nos tenemos que callar”, afirmó.

Durante la entrevista repitió conceptos que ya había expresado en otros reportajes anteriores, y dijo que tiene “esperanzas de que este sea el último gobierno populista de la Argentina“.

También criticó la forma en la que se manejó la pandemia por el coronavirus. Dijo que se tendría que haber copiado un modelo como el uruguayo: “Tal vez sí con una cuarentena estricta inicial, de 15 o 20 días. Muy fuerte, como para preparar los hospitales y concientizar”.

Y siguió: “Pero después de eso pedirle a la gente distancia social y no prohibirles salir. Porque lo grave de todo esto, que la Organización Mundial de la Salud lo dijo después de ocho meses, es que con la cuarentena se sabe el daño que puede causar, económico, social, pero no los beneficios”.

