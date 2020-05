Matías Lammens se refirió a la posibilidad de que todos los partidos de fútbol se jueguen en una misma sede

El ministro de Turismo y Deporte habló sobre la posible vuelta del fútbol en una sola provincia después de recibir el llamado del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

A la espera del regreso del fútbol argentino, que continúa sin fecha de reanudación tras la suspensión por el avance de la pandemia de coronavirus, el ministros de Turismo y Deporte, Matías Lammens, se refirió a la posibilidad de que la vuelta de la disciplina se dispute en un único escenario.

“Me llamó el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, para considerar si yo lo veía factible. Es una decisión que tienen que tomar cada una de las federaciones. Ante la pregunta de un colega tuyo me dijo: ‘¿Es una locura?’ Una locura no es porque en otras partes del mundo y otros deportes, di el ejemplo del básquet en España, que está haciendo algo similar, eligiendo una sede y en esa sede va a terminar los dos equipos”, dijo en diálogo con el programa Alguien Tiene que Decirlo que conduce Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia.

En este sentido, el titular de la cartera de Turismo y Deportes fue enfático cuando se le preguntó sobre quién tendrá la decisión de elegir cómo y en qué condiciones se confirmará la vuelta del fútbol de la Primera División o de cualquiera de las otras categorías que maneja la Asociación del Fútbol Argentino.

“Dije una locura no es, pero no es una decisión que tenga que tomar el gobierno nacional porque después de ese comentario titularon “el gobierno evalúa”. El gobierno no evalúa ni deja de evaluar o descarta ni deja de descartar porque no es una potestad del gobierno nacional, es una decisión que tiene que tomar cada federación y eventualmente cada federación consultará a las autoridades sanitarias si eso es posible”, advirtió el ex presidente de San Lorenzo.

A la espera de la finalización de una nueva fase del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno, se esperan las nuevas definiciones que comunicará en los próximos días el presidente Alberto Fernández en relación a cómo será la continuidad de la cuarentena en la Argentina. Según datos propios del Ministerio de Salud, son cinco las provincias que no registraron nuevos casos positivos de Covid-19 en un un rango que se extiende de entre 15 y 60 días: ellas son Jujuy, La Pampa, San Luis, Santa Cruz y Chubut. Estos lugares se suman a Formosa y Catamarca, dos territorios en donde no se notificaron casos.

En las últimas horas y luego de 47 días sin nuevos contagios, Gerardo Morales anunció la reapertura de una serie de actividades que se encontraban paralizadas desde que el Gobierno nacional anunció el aislamiento social el pasado 20 de marzo. A partir del próximo lunes, los ciudadanos jujeños podrán volver a realizar ejercicios físicos en los gimnasios, además de otras actividades comerciales como la pesca comercial.

En cuanto a los gimnasios, el protocolo será muy estricto. Los interesados podrán ir por turnos asignados de acuerdo a la terminación par e impar del DNI, habrá entrenamientos de 45 minutos como máximo y los espacios serán ocupados hasta el 30% de su capacidad. No se podrán usar salas de musculación ni se autorizará el uso de baños y vestuarios. Además, se deberán destinar 30 minutos entre turno y turno a tareas de limpieza, desinfección y sanitización de los elementos utilizados.