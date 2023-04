MasterChef: Wanda Nara apuntó contra el jurado

Un momento tenso se vivi贸 en MasterChef entre Wanda Nara, una participante y el jurado del reality compuesto por Dami谩n Betular, Germ谩n Martitegui y Donato Di Santis.

Todo comenz贸 cuando la participante Delfina Gayoso present贸 un brownie con pistachos y crema batida con mascarpone y el jurado le pidi贸 que explicara qu茅 hab铆a hecho.

En el detr谩s de c谩mara, ella se quej贸 porque 鈥渟i explico mucho me dicen que no, si explico menos me dicen que si鈥.

Germ谩n Martitegui fue el primero en probar y despu茅s fue el turno de Dami谩n Betular, que le reproch贸 a la participante que no explicara correctamente su plato.

Delfina entonces imit贸 la forma en la que ella cre铆a que el jurado le hac铆a las devoluciones: 鈥溌縋ara qu茅 vienen a Masterchef entonces?鈥, le pregunt贸 Betular.

Fue entonces cuando intervino Wanda Nara: 鈥淣ada los conforma, porque si habla la matan tambi茅n, si est谩 callada鈥︹.

鈥淗ay que hablar lo justo鈥, respondieron al un铆sono Betular y Martitegui. 鈥淓s nuestra manera de poder guiarlos鈥, agreg贸 despu茅s el primero al dar la devoluci贸n.