Masivo banderazo en todo el país contra la intervención del Gobierno de Alberto Fernández sobre el Grupo Vicentin

Se replicaron en varias ciudades “en defensa de la propiedad”. Antes, Alberto Fernández aclaró que el plan de expropiación sigue vigente y cuestionó a los manifestantes: “Es gente que está confundida”.

Masivas protestas se registraron este sábado en varias ciudades del país para repudiar las gestiones del Gobierno nacional para intervenir el grupo cerealero Vicentin​. Las inmediaciones del Obelisco porteño y la ciudad santafesina de Avellaneda, donde la empresa tiene su sede histórica, se convirtieron en los grandes epicentros de la movilización.

Miles de personas autoconvocadas en diferentes provincias salieron a participar del “banderazo en defensa a la propiedad”, que contó también con el respaldo de dirigentes rurales y políticos de la oposición, que criticaron que el presidente Alberto Fernández​ haya dicho que la gente que salía a protestar estaba “confundida”.

Las movilizaciones se replicaron en varias ciudades de Córdoba, de Santa Fe, del área metropolitana de Buenos Aires y de otras grandes ciudades del interior bonaerense como Bahía Blanca, y en las provincia de Tucumán, de Río Negro y de Corrientes, entre otras.

Durante el acto que se realizó en Avellaneda, el vicepresidente de Coninagro, Norberto Niclis, defendió la propiedad privada y le apuntó al jefe de Estado. “Peor que no conocer la Constitución es no cumplirla, como hizo el Presidente. Tenemos esperanzas de que haya tenido un diagnóstico equivocado”, sostuvo.

Además, afirmó que las “cuatro entidades agropecuarias, por unanimidad, no queremos la expropiación” de la empresa “ni de nadie”.También destacó la magnitud de la protesta. “La ciudadanía, cuando se junta, es la que tiene la razón. Cuando se junta espontáneamente, no cuando se llenan colectivos con choripanes”, lanzó.

Vicentin se encuentra en convocatoria de acreedores desde febrero pasado y afronta un volumen de deuda superior a los 1.500 millones de dólares.

“Estamos en una situación muy compleja como para tener que vivir este conflicto innecesario en nuestro país. Realmente es un conflicto innecesario. Los argentinos estamos cansado de la grieta, de esa grieta que tanto daños nos hizo, nos hace y nos hará en el futuro si seguimos con este conflicto innecesario”, advirtió el intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpin.

Antes de que arranquen las protestas, el presidente Alberto Fernández criticó a quienes promovieron el banderazo: “Creo que es gente que está confundida”.​

El jefe de Estado admitió que “hay un rechazo social a la palabra expropiación” pero recordó que “está en la Constitución desde siempre”, y se volvió a manifestar “absolutamente dispuesto a encontrar una solución alternativa”.​

Desde el kirchnerismo también cuestionaron las protestas. “El banderazo está alentado por algunos sectores disconformes por accionar del gobierno y buscan desgastarlo para esmerilar su figura y el poder del Gobierno”, lanzó José Mayans.

En efecto, dirigentes de la oposición, sobre todo nucleados en Juntos por el Cambio, llamaron a movilizarse con banderas argentinas. Cada uno desde su provincia, como los senadores Alfredo De Ángeli -en Entre Ríos- o Silvia Elías de Pérez -desde Tucumán- dijeron presente. Y no faltaron cuestionamientos contra el Gobierno, sobre todo de representantes de la UCR.

Alfredo Cornejo, titular del radicalismo, le pidió a la Casa Rosada prestarle atención al mensaje de los banderazos. “Los representantes del pueblo debemos escuchar a los ciudadanos sin subestimarlos. El gobierno debe prestar atención a la manifestación de hoy. #BanderazoNacional”, reclamó.

Algo similar señaló Luis Petri, diputado por Mendoza. “Miles de argentinos se están manifestando pacíficamente en todo el país. El #BanderazoNacional es un claro mensaje que el Gobierno debe escuchar. No hay margen para el atropello de las instituciones ni para llevarse puesta la Constitución en cada decisión que toman”.

“Que no nos confundan, no acataron ningún fallo judicial. El gen autoritario los hace creerse dueños de tus bienes, tu vida y tu futuro. Hoy, #20DeJunio les vamos a mostrar que no queremos patoterismo ni autoritarismo que nos gobierne. Queremos #Democracia y #República”, planteó en su cuenta de Twitter Ricardo Buryaile, el diputado nacional y ex ministro de Agroindustria que integró la histórica Mesa de Enlace del campo que en 2008 frenó la resolución 125 que establecía retenciones móviles.