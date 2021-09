MASIVAS RENUNCIAS EN EL GOBIERNO NACIONAL. “Es lógico un gobierno que pierde tenga una crisis”

El polit贸logo, escritor y pol铆tico Julio B谩rbaro en contacto con la AM990 habl贸 acerca de los hechos acaecidos en el pa铆s.

B谩rbaro dijo 鈥渆s l贸gico un gobierno que pierde tenga una crisis, en el mundo cuando alguien pierde las elecciones o reformulan el gabinete o discute la cuesti贸n, esto es l贸gico鈥.

鈥淎 m铆 me duele la crisis de la sociedad, estamos en una situaci贸n en la que el odio nos impide razonar, me parece que habr铆a que volver a aquel abrazo Per贸n-Balb铆n, en aquel encuentro entre los argentinos que nos permiti贸 ser naci贸n. Desde el 75 que venimos en ca铆da, y les echamos las culpas a todos, pero esto no nos saca de la crisis. Tendr铆amos que tener grandeza y decir c贸mo nos juntamos para tener un destino com煤n鈥, a帽adi贸 el exdiputado nacional.

鈥淓sto es n es un golpe ni una crisis constitucional es la l贸gica de una derrota, si no tuvieran esta crisis creer铆a que tiene que ir al psiquiatra, esta es una alianza que sufri贸 una derrota dura que nadie esperaba鈥, continu贸 diciendo.

鈥淐uando Macri recibi贸 en las PASO los malos resultados trat贸 de hacer ciertas cosas para reactivar, pero ellos no ten铆an la vitalidad que ten铆a esta alianza, esta tiene fuerza, yo no veo ni un golpe de Estado si no que es la l贸gica de una derrota. Creo que Gobierno y oposici贸n deber铆an llamar a una unidad nacional鈥, se帽al贸 el referente peronista.

鈥淣o hay madurez, no hay grandeza. El peronismo no era de izquierda y si no hubiesen hecho tanto hincapi茅 en esta idea de g茅nero. Creo que cuando escucho decir 鈥淭odes鈥 me agarra u ataque, no porque soy mayor, si no que la lengua no se modifica. Se han convertido un monto de errores鈥, indic贸 el exsecretario de cultura.

鈥淗ay una cosa que la vengo diciendo hace mucho, no hay un Gobierno fuerte, pero tenemos un gobernador, intendente, sindicalistas para que se pase bien. No pasar谩 lo del gobierno de De la R煤a porque estamos aprendiendo a consolidar la democracia鈥, cerr贸.