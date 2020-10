Mascarillas con CE contra la COVID-19

Una de las estrategias para detener la propagación de la COVID-19 es usar mascarillas. Sin embargo, para que esta barrera sea de utilidad para su propósito, debe contar con su correspondiente certificado europeo (CE). Te mostramos por qué debes comprar mascarilla antivirus con CE, y por qué este certificado las hace diferentes y efectivas contra el SARS-CoV-2.

Uso de mascarilla puede contener la propagación del SARS-CoV-2

Para que el uso de una mascarilla sea efectivo contra la infección por el coronavirus que ha causado la pandemia en 2020, debe combinarse con otros dos métodos preventivos. Primero, mantener un prudencial distanciamiento físico de las personas, especialmente aquellas que estén presentando síntomas. También, mantener un riguroso esquema de higiene personal.

La OMS no es tajante al recomendar el uso o no de las mascarillas en la población general. No obstante, recuerda la importancia del uso de Equipos de Protección Individual en poblaciones de alto riesgo, como los profesionales sanitarios.

Hay varios tipos de equipos, que se clasifican de acuerdo a su capacidad de filtrar las partículas biológicas, como las mascarillas ffp2, las más recomendadas en el caso del COVID-19. Adquirir una mascarilla en la actualidad es muy fácil, pues están a la venta en cualquier sitio.

Sin embargo, antes de hacer la compra de un equipo de protección es necesario vigilar que garanticen la eficacia en su proceso de filtración de partículas infecciosas. También es importante que contengan su certificado europeo, que evidencia la legalidad del producto de protección.

¬ŅQu√© garantiza el CE en las mascarillas contra el COVID-19?

Los profesionales del √°rea de la salud son los m√°s propensos a la infecci√≥n por SARS-CoV-2, por cuanto es necesario el uso de mascarillas quir√ļrgicas. Ahora bien, estas mascarillas deben estar fabricadas cumpliendo las normas UNE-EN 149. No obstante, estos equipos de protecci√≥n tambi√©n deben llevar marcado su certificado europeo.

Este certificado debe quedar plenamente visible para el comprador, tanto en la mascarilla como en las cajas de embalaje. Por lo tanto, los fabricantes de las mascarillas que pretendan introducir un tipo de mascarilla al mercado, deben asegurarse de contener el correspondiente certificado.

Para asignar un CE a las mascarillas, estos equipos pasar√°n por una evaluaci√≥n de su dise√Īo, con el fin de determinar que se adaptan al Reglamento Europeo. El comprador entonces podr√° ver el CE marcado en el equipo de protecci√≥n, seguido de la numeraci√≥n correspondiente del producto.

El objetivo de esta certificación europea es garantizar que el producto que está a la venta tiene un nivel seguro para la protección contra el coronavirus causante de la COVID-19. Y es que lograr eficacia en la filtración es lo que se busca al adquirir un equipo de protección; así que evaluar el CE es importante.

Detener la propagaci√≥n del virus que produce la COVID-19 sigue siendo uno de los enfoques principales del 2020. Para lograr este objetivo, el uso de mascarillas sigue siendo una de las medidas preventivas. Sin embargo, es importante que antes de adquirir una mascarilla, eval√ļes que cuenta con el marcado CE que garantiza: legalidad y calidad del producto de protecci√≥n.