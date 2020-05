Más voces del oficialismo respaldaron el proyecto para que el Estado se quede con acciones de las empresas privadas

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, y el diputado Carlos Heller, se manifestaron a favor de la iniciativa de Fernanda Vallejos

La propuesta de Fernanda Vallejos para que el Estado se quede con acciones de las empresas privadas a las que asiste en el marco de la pandemia del coronavirus sumó el respaldo en las últimas horas del ministro de Educación, Nicolás Trotta, y del diputado nacional Carlos Heller.

“Se necesitan más recursos, el Estado tiene que participar. Estoy publicando un libro con (José “Pepe) Mujica y conversamos con él lo que tiene que ser una alianza público-privado, donde el Estado no ahogue al sector privado sino que lo promueva y sea socio de los beneficios, pero no desde el lucro, sino desde la reinversión privada”, señaló Trotta en declaraciones a radio La Patriada.

Heller, por su lado, aseguró que la propuesta de Vallejos “la lanza una diputada y merece ser debatida, porque muchas de esas empresas tienen participación estatal hoy”. “Cuando eran las AFJP no les importaban que las AFJP sean socias, y cuando se cambió el régimen y volvió a ser un régimen público esas acciones que las AFJP tenían de esas grandes empresas pasaron a formar parte del patrimonio del Estado. ¿Es tan loco pensar que esas grandes empresas, que tienen una incidencia en la vida de los argentinos, amerite que el Estado tenga una presencia y una participación en las decisiones que se toman?”, expresó, en diálogo con radio Mitre.

Otro ministro nacional, Claudio Moroni (Trabajo), ya se había manifestado a favor de la que el Estado se quede con acciones de las empresas privadas a las que asiste con el pago del 50% de los sueldos de sus empleados. Consultado al respecto, el titular de la cartera laboral señaló que “es un tema que se está discutiendo a nivel mundial y que es realmente interesante”.

“Quizá le veo algunos problemas operativos, pero no discuto el tema de fondo”, aseguró, en declaraciones al programa “Pasaron Cosas”, que se emite por Radio con Vos el pasado martes.

Vallejos explicó anoche como implementaría su iniciativa. La legisladora kirchnerista aclaró su tuit: “Es una iniciativa sobre la que me expresé favorablemente siguiendo lo que vienen siendo las distintas medidas que vienen adoptando diferentes países de todo el mundo y particularmente países europeos: lo han hecho Inglaterra, Francia…”, en relación a la extensión de los beneficios del Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP).

En ese sentido la economista explicó cómo se implementaría el polémico proyecto de participación del Estado sobre las empresas: “No sería para todas las ayudas que están contempladas dentro del ATP, sino exclusivamente para los grandes grupos económicos. No para las pymes que en esos casos seguirían siendo asistidas”.

La propuesta generó críticas por parte de la oposición y del sector empresarial. Al respecto, Vallejos consideró que “hay un enorme prejuicio ideológico”. “He leído y escuchado barbaridades que no tienen ningún sentido. He escuchado expropación, confiscación, control, quedarse con las empresas, la capitalización de las empresas no tienen nada que ver con eso”, declaró y agregó que en la Argentina, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, “ya tiene participación accionaria en muchas de estas empresas y no apareció ningún cuco en todos estos años”.

El legislador opositor Luis Petri presentó ayer, miércoles, un proyecto para prohibir que las ayudas que otorga el Gobierno puedan condicionarse a la participación en el capital social por parte del Estado. “El Estado involucrándose en los planes de negocios de las empresas y quedándose con parte de sus acciones a cambio de ayuda, atenta contra el derecho de propiedad, es una confiscación de bienes encubierta”, aseguró.