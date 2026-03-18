Más de 60 mujeres del oeste formoseño participaron de una charla sobre salud integral

La actividad fue organizada por el centro de salud Lote 8, en el marco del

Mes de la Mujer, y reunió a vecinas de comunidades criollas y originarias

del departamento Ramón Lista.

En la mañana de este martes 17, el equipo del centro de salud Lote 8 llevó a

cabo una charla-taller destinada a vecinas de esa localidad y de otras

comunidades cercanas del departamento Ramón Lista, en el oeste de la

provincia de Formosa.

Durante el encuentro se abordaron diversos temas vinculados al cuidado

integral de la salud, entre ellos el lavado de manos, la higiene corporal, la

salud bucodental y la importancia de la mamografía y del estudio de PAP

para la detección temprana del cáncer de mama y del cáncer de cuello

uterino.

“Fueron más de 60 las mujeres que se acercaron a participar de esta

jornada, en la que quisimos reforzar la información que venimos

difundiendo durante todo el año. Se trataron distintos temas relacionados

con el cuidado de la salud, como parte de las actividades que el centro de

salud Lote 8 lleva adelante en el Mes de la Mujer”, señaló el director del

efector, licenciado Diego Fernández.

Entre las asistentes se encontraban vecinas de Tucumancito, Lote 1, Tres

Palmas, además de Lote 8 y de otras poblaciones aledañas, con quienes

compartieron una chocolateada, sorteos y la entrega de presentes alusivos.

Asimismo, se explicó cómo se realiza la toma de muestra de PAP, así como

el autoexamen mamario y la mamografía, para que las mujeres cuenten con

información clara sobre estos estudios de control, gratuitos, sencillos y

fundamentales para la detección temprana.

Seguidamente, Fernández indicó que también se brindó información y

consejos sobre planificación familiar, métodos anticonceptivos y

procreación responsable.

Otros de los temas abordados fueron la alimentación saludable, el aseo e

higiene personal, la pediculosis y otros cuidados del cuerpo.

Además, en esta oportunidad fue invitada a participar el área de violencia

de género del destacamento de la Policía de la provincia de Formosa con

asiento en Lote 8, que brindó información sobre esta problemática y los

canales de abordaje disponibles en la comunidad.

“Desde principios de marzo venimos realizando actividades vinculadas al

Mes de la Mujer. En esta ocasión, la charla comenzó con una reseña

histórica y luego avanzó sobre distintos temas de salud. Además,

ampliamos la convocatoria a otras comunidades, por lo que estamos muy

contentos y agradecidos por la notable asistencia y participación”, expresó

Fernández al concluir.