Más de 60 mujeres del oeste formoseño participaron de una charla sobre salud integral

La actividad fue organizada por el centro de salud Lote 8, en el marco del
Mes de la Mujer, y reunió a vecinas de comunidades criollas y originarias
del departamento Ramón Lista.
En la mañana de este martes 17, el equipo del centro de salud Lote 8 llevó a
cabo una charla-taller destinada a vecinas de esa localidad y de otras
comunidades cercanas del departamento Ramón Lista, en el oeste de la
provincia de Formosa.
Durante el encuentro se abordaron diversos temas vinculados al cuidado
integral de la salud, entre ellos el lavado de manos, la higiene corporal, la
salud bucodental y la importancia de la mamografía y del estudio de PAP
para la detección temprana del cáncer de mama y del cáncer de cuello
uterino.
“Fueron más de 60 las mujeres que se acercaron a participar de esta
jornada, en la que quisimos reforzar la información que venimos
difundiendo durante todo el año. Se trataron distintos temas relacionados
con el cuidado de la salud, como parte de las actividades que el centro de
salud Lote 8 lleva adelante en el Mes de la Mujer”, señaló el director del
efector, licenciado Diego Fernández.
Entre las asistentes se encontraban vecinas de Tucumancito, Lote 1, Tres
Palmas, además de Lote 8 y de otras poblaciones aledañas, con quienes
compartieron una chocolateada, sorteos y la entrega de presentes alusivos.
Asimismo, se explicó cómo se realiza la toma de muestra de PAP, así como
el autoexamen mamario y la mamografía, para que las mujeres cuenten con
información clara sobre estos estudios de control, gratuitos, sencillos y
fundamentales para la detección temprana.
Seguidamente, Fernández indicó que también se brindó información y
consejos sobre planificación familiar, métodos anticonceptivos y
procreación responsable.
Otros de los temas abordados fueron la alimentación saludable, el aseo e
higiene personal, la pediculosis y otros cuidados del cuerpo.
Además, en esta oportunidad fue invitada a participar el área de violencia
de género del destacamento de la Policía de la provincia de Formosa con
asiento en Lote 8, que brindó información sobre esta problemática y los
canales de abordaje disponibles en la comunidad.
“Desde principios de marzo venimos realizando actividades vinculadas al
Mes de la Mujer. En esta ocasión, la charla comenzó con una reseña
histórica y luego avanzó sobre distintos temas de salud. Además,
ampliamos la convocatoria a otras comunidades, por lo que estamos muy
contentos y agradecidos por la notable asistencia y participación”, expresó
Fernández al concluir.