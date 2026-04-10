Más de 320 vecinos participaron del curso para obtener la licencia de conducir

La Municipalidad de Formosa llevó adelante este jueves un nuevo Curso Teórico-Práctico para la obtención de la Licencia Nacional de Conducir en el barrio La Nueva Formosa, con la participación de más de 320 vecinos y vecinas que avanzaron en el proceso de formación vial obligatorio.

La actividad se enmarca en los servicios que la Municipalidad brinda en su presencia continua en cada barrio de la ciudad, acercando herramientas concretas para facilitar el acceso a trámites esenciales y promover una convivencia vial más segura.

Durante la jornada, los asistentes recibieron contenidos fundamentales sobre normativa de tránsito, señalización, conducción responsable y prevención de siniestros viales, combinando instancias teóricas con prácticas orientadas a la correcta circulación en la vía pública.

Este tipo de capacitaciones forman parte de un trabajo sostenido que impulsa la gestión del intendente Jorge Jofré, con el objetivo de fortalecer la educación vial y acompañar a los vecinos en cada etapa del proceso para obtener su licencia.

En ese sentido, desde el municipio anticiparon la continuidad de estas acciones en otros sectores de la ciudad. Este viernes, desde las 16 horas, la propuesta llegará al barrio San Agustín, donde se desarrollará un nuevo curso con instancias teóricas y prácticas. Además, se realizará una jornada de plantación y entrega de plantines para seguir sumando verde al barrio, en una iniciativa que combina formación, participación y cuidado del entorno.