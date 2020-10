Martínez Quarta se despidió con un emotivo mensaje de River

El defensor volc贸 sus sentimientos en un texto que comparti贸 en redes sociales para agradecer su paso por la instituci贸n de N煤帽ez

Y finalmente, lo que empez贸 como un rumor del libro de pases se volvi贸 realidad. Ni las declaraciones de Marcelo Gallardo en conferencia de prensa ni un mercado castigado por la crisis econ贸mica que dej贸 la pandemia de coronavirus evit贸 que Lucas Mart铆nez Quarta se vaya de River: este lunes se confirm贸 su venta a la Fiorentina. De esta manera, el defensor se despidi贸 del Millonario por las redes sociales con un emotivo mensaje.

鈥淩iver y Fiorentina llegaron a un acuerdo econ贸mico y Lucas Mart铆nez Quarta continuar谩 su carrera en el f煤tbol italiano. Gracias eternas y lo mejor para esta nueva etapa鈥, public贸 el elenco de N煤帽ez para informar sobre la transacci贸n que se cerr贸 a cambio de una cifra cercana a los 15 millones y medio de d贸lares por la totalidad del pase (vale recordar que River tiene el 85 por ciento, mientras que Kimberley de Mar del Plata conserva el 15 restante).

Fue as铆 que el Chino decidi贸 contestar r谩pidamente el tuit para expresar su gratitud con el club que lo form贸 como jugador y en el que disput贸 cuatro temporadas y consigui贸 seis t铆tulos. 鈥淢uchas gracias River Plate por permitirme formar parte de esta gran familia. Los voy a extra帽ar mucho. Se va un jugador, pero se queda el hincha. Gracias. Hasta la vuelta鈥”, escribi贸.

Claro que luego el zaguero de 24 a帽os se tom贸 un momento para poder pasar a texto todos sus sentimientos encontrados y as铆 reflejar el significado que tuvo para 茅l su paso por la instituci贸n del Monumental, que defini贸 como 鈥渇amilia鈥.

La venta del jugador marplatense, convocado por Lionel Scaloni a la Selecci贸n para la doble fecha de eliminatorias para el Mundial Qatar 2022, se concret贸 en las 煤ltimas horas con un pago al contado de la mitad del monto total, y el resto a pagar en objetivos por partidos jugados.

Para llegar al monto de 15,5 millones de d贸lares, el club italiano abonar谩 esa totalidad cuando el zaguero firme planilla en los primeros 10 partidos oficiales de la Fiorentina, que en esta temporada participa de la Europa League, la Copa de Italia y la Serie A.

Es as铆 que, en caso de que se cumplan estas variables, la venta de Mart铆nez Quarta superar谩 a las anteriores de Ramiro Funes Mori al Everton de Inglaterra (13 millones de d贸lares) y la de Emanuel Mammana al Lyon de Francia (10 millones), dos zagueros tambi茅n formados en las divisiones juveniles del club. Por lo tanto, se convertir铆a en el defensor m谩s caro de la historia del Millonario.

Cabe recordar que las negociaciones, que arrancaron hace un par de semanas, se iniciaron con una oferta por un pr茅stamo que fue rechazada, y una segunda opci贸n de compra que el propio Gallardo critic贸 en conferencia de prensa. En el tercer intento del club florentino, se concret贸 la venta.

La carta completa de Lucas Mart铆nez Quarta:

Lleg贸 el d铆a que nunca imagin茅 que llegar铆a, que por mas que lo anhelaba, no me imaginaba. No me imaginaba despu茅s de tantos a帽os en River tener que despedirme de esta familia. Porque es lo que es, una familia, no solo por la gente que acompa帽a siempre, que me brindo su cari帽o tanto en las buenas como en las malas, que me banco en uno de los momentos mas dif铆ciles, que pasara lo que pasara estaba ah铆, una gran familia que estaba ah铆 afuera aguantando. Y estaba la familia puertas adentro, EL GRUPO.. esa familia que estaba siempre, que siempre sali贸 adelante ante cualquier adversidad. Esa familia que uno sabe que pase lo que pase va a estar ah铆 apoy谩ndote. En la que ibas a entrenar y sab铆as que la ibas a pasar bien, te ibas a reir. En la que hab铆a semanas que est谩bamos m谩s en la concentracio贸 que en nuestras casas, que disfrut谩bamos cada momento como si fuera el 煤ltimo, y se paso tan r谩pido鈥 tan r谩pido que lleg贸 el momento de seguir creciendo fuera de casa, as铆 como me toco venir y crecer ac谩. No me quedan m谩s palabras de agradecimiento para toda la gente, para mis compa帽eros, CT, colaboradores, dirigentes, para la gente que me tuvo en la pensi贸n, t茅cnicos y profes de inferiores/reserva, para todos los que formaron parte de este camino. Vine como un chico que vino a cumplir su sue帽o, me voy siendo un hombre, me hicieron crecer como persona y jugador, eternamente agradecido. Fueron casi 8 a帽os intensos pero incre铆bles. Hoy puedo decir que River es mi segunda casa. Ojal谩 nos volvamos a cruzar RIVER DE MI VIDA. No es un adi贸s鈥 隆GRACIAS A TODOS!