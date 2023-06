Marchas en todo el país en repudio a la represión en Jujuy

El rechazo a la reforma constitucional de Jujuy y a la represi贸n que lleva adelante Gerardo Morales se manifest贸 de forma contundente este martes en las calles de varios puntos del pa铆s. En la Ciudad de Buenos Aires, una masiva columna encabezada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ) junto con agrupaciones de izquierda, organizaciones sociales y de derechos humanos march贸 desde el Obelisco hasta la Casa de Jujuy para exigir “la inmediata libertad de las y los detenidos por protestar” y denunciar “la reforma constitucional represiva de Gerardo Morales”. Tambi茅n hubo concentraciones en la delegaci贸n juje帽a de C贸rdoba capital, en la Plaza Independencia de Tucum谩n y en la Plaza San Mart铆n deRosario, mientras que en Neuqu茅n y R铆o Negro se realizaron manifestaciones en los puentes carreteros que unen ambas provincias. En paralelo, Jujuy tuvo una nueva jornada de lucha, con la gente en las calles y otra brutal represi贸n del gobierno de Morales.

Cerca del mediod铆a, concentraron en el obelisco porte帽o las columnas del EMVyJ, MTR CUBA, Polo Obrero, Movimiento de Agrupaciones Clasistas, los partidos que integran el Frente de Izquierda Unidad (PTS, PO, IS y MST), Pol铆tica Obrera y Nuevo Mas, entre otras agrupaciones. Desde all铆 marcharon hacia la delegaci贸n juje帽a ubicada en avenida Santa Fe y la 9 de Julio, donde se realiz贸 un acto con la consigna: “Abajo la reforma. Arriba los salarios. Basta de represi贸n”. M谩s tarde se movilizaron organizaciones como la Uni贸n de Trabajadores de la Econom铆a Popular (UTEP).

“Es una infamia lo que est谩 ocurriendo, es el cercenamiento de los derechos m谩s b谩sicos con medidas que son abiertamente inconstitucionales. Una constituci贸n provincial no puede negar derechos que est谩n en la Constituci贸n Nacional y lamentamos que haya surgido de un pacto entre el radicalismo y el peronismo de Jujuy”, dijo a P谩gina/12 el dirigente del PTS Christian Castillo. “Morales lo sabe, pero cree que eso le sirve para hacer campa帽a electoral, demonizando a los sectores populares. Pero no calcul贸 la bronca que se hab铆a ido acumulando entre los docentes, que llevan once d铆as de paro, por tiempo indeterminado, con salarios que son los m谩s bajos del pa铆s. No contaba con las comunidades originarias. No contaba con que los distintos gremios y los estudiantes iban a salir a la protesta, con un pueblo en rebeld铆a que no quiere un monarca”, agreg贸.

Asimismo, Castillo destac贸 que “Morales no hab铆a anunciado en la campa帽a que pensaba limitar las elecciones de medio t茅rmino y poner la cl谩usula de mayor铆a autom谩tica, lo que le hubiese asegurado la suma del poder p煤blico. Y tuvo que retroceder cuando los constituyentes del FIT empezaron a denunciarlo”. Sin embargo, advirti贸 que la constituci贸n que se aprob贸 este martes “pr谩cticamente proh铆be la protesta social”, lo que sienta un precedente para futuras reformas en otros distritos. “En Salta, (el gobernador, Gustavo) S谩enz quiso hacer lo mismo. Hay un acuerdo de los que gobiernan para limitar las protestas populares. En Jujuy se juega un punto muy fuerte, si se proh铆be o no la protesta social en la Argentina, y por eso tenemos que estar todos acompa帽ando la lucha del pueblo juje帽o”, a帽adi贸.

Por su parte, el precandidato presidencial de Pol铆tica Obrera, Marcelo Ramal, asegur贸 a este medio que la reforma “establece una suerte de estado de sitio con estatus constitucional, una dictadura civil avalada por las propias leyes juje帽as. Es una advertencia y un anticipo del r茅gimen que se quiere imponer para que en la Argentina tengamos un ajuste sobre el ajuste, para transferirle al pueblo la carga de esta deuda p煤blica gigantesca”. Adem谩s, sostuvo que “los constituyentes que votaron esta reforma actuaron como testaferros de los grupos mineros“, ya que la nueva carta magna provincial permite, aun tras la suspensi贸n de la modificaci贸n de los art铆culos 36 y 50, “avanzar por otros medios en relaci贸n a la usurpaci贸n de tierras de los pueblos originarios en favor del capital minero”. “No hay que enga帽arse, el retroceso de Morales es una maniobra para salvar el cuerpo general de la constituci贸n frente a la rebeli贸n popular. Como quien hecha lastre para que el barco se mantenga a flote”, afirm贸.

Concluido el acto, continuaron las manifestaciones frente a la casa juje帽a. Un pu帽ado de manifestantes comenz贸 a golpear las persianas de la sede al grito de “fuera Morales, fuera”; lo que motiv贸 el repudio y el alejamiento de algunos sectores. Hubo acusaciones cruzadas, con sospechas de “infiltrados” que habr铆an aprovechado la ocasi贸n para generar disturbios. En tanto, referentes de las comunidades originarias que se hab铆an desplazado hacia la 9 de julio invitaban a seguir el reclamo pac铆ficamente. “Nos retiramos porque no estamos de acuerdo con la violencia, porque hoy Jujuy est谩 siendo violentada en sus derechos. Debemos continuar la lucha en las calles y estar unidos”, sostuvieron.

Por otra parte, desde Ate Capital anunciaron un paro y concentraci贸n en el Obelisco para este mi茅rcoles a las 13 horas. “Es urgente: por Jujuy, por nuestra soberan铆a”, alerta el comunicado en el que convocan a marchar “para exigirle a Gerardo Morales que deje de atropellar los derechos del pueblo juje帽o”.

En las calles de todo el pa铆s

En tanto, las marchas se replicaron en otros puntos del pa铆s. En C贸rdoba, la marcha convocada por la multisectorial provincial se moviliz贸 desde la Casa de Jujuy hasta la Casa Radical, ubicada en bulevar San Juan y avenida V茅lez S谩rsfield, en la capital. 鈥淓n Jujuy se est谩 desatando una feroz represi贸n, ordenada por el gobernador Gerardo Morales, contra las comunidades originarias, docentes, estatales y todo un pueblo que rechaza la reforma constitucional鈥, expresaron las organizaciones en un comunicado.

Asimismo, en R铆o Negro y Neuqu茅n organizaciones sociales, sindicales y los partidos de izquierda cortaron los dos puentes interprovinciales que unen Cipoletti con la capital neuquina. All铆, la multisectorial exigi贸 el cese de la represi贸n en Jujuy y la libertad a los presos que se manifestaron, adem谩s de un paro nacional de la CGT y la CTA. En Mendoza, manifestantes del Polo Obrero se concentraron frente a la Legislatura provincial desde la ma帽ana. En tanto, en Tucum谩n, la concentraci贸n fue en la Plaza Independencia, frente a la Casa de Gobierno. En Rosario, hubo una concentraci贸n y radio abierta en Plaza San Martin desde las 17 horas y en Chubut se sucedieron manifestaciones en la Plaza Independencia de Trelew, en Lago Puelo y en la Plaza San Mart铆n de Puerto Madryn.

Informe: Diego Castro Romero