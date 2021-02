Mar Tarrés tildó de “poco seria” a Cinthia Fernández por su lanzamiento a la política: “Quiere sacar más plata y más provecho”

La actriz lanzó duras declaraciones contra sus colegas famosas en las últimas horas.

Mar Tarrés apuntó con dureza contra Cinthia Fernández y Mónica Farro que decidieron lanzarse a la política.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por el Instagram de Radio Mitre), la influencer arremetió contra las vedettes de manera lapidaria.

“Si bien hay mucha gente que está en puestos políticos y no ha estudiado, de pronto vemos un concejal que en la puta vida agarró un libro pero ya que las vedetongas se pongan en eso me parece una falta de respeto al país“, comenzó diciendo la actriz.

En ese sentido, profundizó: “Sigan con los puteríos de la tele, sigan matándose con todo el mundo, viste Argentina país generoso. Por la plata baila el mono, se olvidan que nos mostraban el ojete. Si la gente las vota, todo bien“.

“Hay que tener límites, yo tengo mucha llegada en las redes sociales y no por eso me la voy a creer de política, me lo han ofrecido muchas veces pero ni en pedo. La política siempre está sucia, el partido en el que estés siempre alguien se choreó algo y quedas pegada vos“, agregó.

“A mi me han tratado de convencer, no llegué a una oferta concreta. Me enteré de personas que le dieron un montón de torta de plata para hacer campaña política. Seamos honestos. Una Cinthia Fernández gana mucha más plata que un sueldo de diputado. Trabajando en las redes como trabaja, por qué iría para bajarse el sueldo. Porque hay gente por atrás que te ponen plata que se la roban a la gente para que vos pongas la cara”, dijo al respecto.

Y concluyó: “Si quieren estar ahí es porque quieren sacar más plata y más provecho. Yo no les creo el cuentito que quieran mejorar algo porque es poco serio y de pronto verla de diputada yo no te la creo, hermana. Capaz que la mina nos sorprende y termina siendo muy buena, quién sabe, no lo sé. Hay una falta de coherencia y seriedad en el tema”.