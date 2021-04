La primera comparaci√≥n sistem√°tica de su tipo entre 170 pa√≠ses revela grandes desigualdades entre naciones en la cantidad de madres que han sufrido la muerte de un ni√Īo o ni√Īa.

El trabajo lo ha realizado un equipo que incluye a Emily Smith-Greenaway, de la Universidad del Sur de California en Estados Unidos, y Diego Alburez-Gutierrez, del Instituto Max Planck de Investigación Demográfica en Alemania.

La confección de este mapa pone de manifiesto lo que ya se temía: que, como en tantos otros aspectos, existe en esta cuestión un abismo entre los países ricos y los países pobres.

Por ejemplo, las madres de algunas naciones africanas tienen una probabilidad más de 100 veces mayor de haber sufrido la muerte de un hijo o hija que las madres de los países ricos.

En los siete pa√≠ses menos afectados, entre los que se encuentran Jap√≥n, Finlandia y Espa√Īa, menos de 5 de cada 1.000 madres de entre 20 y 44 a√Īos han perdido alguna vez un hijo menor de un a√Īo. En Alemania, solo 6 de cada 1.000 madres han perdido alguna vez un beb√©.

En 34 pa√≠ses, la mayor√≠a en √Āfrica, m√°s de 150 de cada 1.000 madres han sufrido la muerte de un beb√©.

Esto significa que las madres de estos países tienen una probabilidad más de 30 veces mayor de que se les muera un hijo o hija que las madres de los siete países con las cifras más bajas de tales muertes prematuras.

Adem√°s, en 16 pa√≠ses (todos ellos situados en el √Āfrica subsahariana y en Oriente Medio) m√°s de 200 de cada 1.000 madres han perdido un beb√©.

El estudio, titulado ‚ÄúGlobal burden of maternal bereavement: indicators of the cumulative prevalence of child loss‚ÄĚ, se ha publicado en la revista acad√©mica BMJ Global Health. (Fuente: NCYT de Amazings)

https://noticiasdelaciencia.com/art/41565/mapa-mundial-de-madres-que-han-sufrido-la-muerte-de-un-hijo-o-hija