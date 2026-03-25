Manuel Adorni dará una conferencia de prensa en Casa Rosada y responderá preguntas tras los cuestionamientos.

Luego de unas semanas de polémicas que lo envolvieron, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reaparecerá hoy públicamente y dará explicaciones sobre las cuestiones de las que se lo acusa, antes de mostrarse nuevamente acompañando al presidente Javier Milei en un actividad oficial, en lo que será un nuevo signo de respaldo.

Luego de unas semanas de polémicas que lo envolvieron, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reaparecerá hoy públicamente y dará explicaciones sobre las cuestiones de las que se lo acusa, antes de mostrarse nuevamente acompañando al presidente Javier Milei en un actividad oficial, en lo que será un nuevo signo de respaldo.

Este miércoles, luego de los feriados por un nuevo aniversario del último golpe militar, el ministro volverá a ponerse el traje de vocero, cargo que supo ocupar anteriormente, y brindará una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Durante el 24 de marzo, las autoridades nacionales se mantuvieron al margen de las movilizaciones, que llegaron hasta la Plaza de Mayo, y aseguraron que “ni siquiera pudieron ver” el acto central.

Tampoco emitieron opinión respecto de la participación en estas marchas de sectores de la oposición, principalmente del kirchnerismo y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Por el contrario, mientras frente a Balcarce 50 los manifestantes leían un comunicado por los 50 años del inicio de la dictadura, Milei compartía en las redes sociales algunas cifras económicas.

“Feriado récord. Viajaron más de 1 millón de turistas (+48,8% versus 2025). El gasto total se ubicó en torno a $ 231.000 millones. CABA, Bariloche, Iguazú, Salta y Mendoza, los destinos más elegidos”, destacó el secretario de Comunicación, Javier Lanari, que fue reposteado por el mandatario.

A partir de las 11, Adorni responderá las preguntas de los periodistas acreditados y ya da por descontado que varias de las consultas estarán vinculadas a los vuelos con su pareja -uno de ellos en un avión privado a Punta del Este- y a los inmuebles que tendría a su nombre.

El objetivo del jefe de Gabinete es dar por terminado los cuestionamientos y retomar la agenda, con reuniones con los principales ministros, empezando este miércoles por Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

El domingo, en tanto, el funcionario tiene previsto volver a mostrarse en un acto junto al Presidente, cuando ambos compartan una recorrida por el Centro de Formación de Capital Humano, que presentó la titular de la cartera homónima, Sandra Pettovello.

El factor Villarruel y el mensaje de “traición” de Milei

Por otra parte, en el oficialismo se retomó en las últimas horas la pelea con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, después de que aparecieran nuevamente carteles en los que se la menciona como posible candidata por el PJ.

“Vuelve el peronismo de Perón”, rezaban los afiches que circularon en algunos barrios del conurbano, con el nombre de la dirigente y el año 2027, junto al logo del Partido Justicialista.

En la cúpula libertaria remarcan que “no sorprende” la posición de la titular del Senado, a la que consideran como “una infiltrada desde siempre”, porque “los miembros de la antigua ‘Guardia de Hierro’ están con ella”.

En este sentido, señalan que, por ejemplo, uno de sus asesores en la Cámara Alta, Mario “El Pato” Russo, habría trabajado en el pasado para Guillermo Moreno, quien abiertamente reconoció la posibilidad de incorporar a Villarruel a su espacio.

Para algunos referentes del oficialismo, “son muchas las cosas que tienen en común” la vicepresidenta con este sector de la oposición, principalmente su fuerte postura nacionalista y católica.

Una de las figuras dentro de La Libertad Avanza que viene cuestionando la actitud de la ex compañera de fórmula de Milei es la diputada Lilia Lemoine, quien en su cuenta de X suele compartir los presuntos vínculos entre estas partes.

“En 2024, cuando Villarruel hizo el homenaje a Isabel de Perón junto a su amiga y colaboradora, Claudia Rucci, y a la vez aparecieron carteles en la vía pública apoyándola desde esa agrupación, nos parecía increíble. Pero era exactamente lo que parecía”, comentó la legisladora ante este medio.

En el entorno del Presidente hay quienes creen que la Vicepresidenta “busca instaurar un causal de Juicio Político, como viene queriendo hacer incluso desde la época de la campaña”.

“El kirchnerismo habla con Elizabeth Warren, la senadora que le armó el “impeachement” a Donald Trump en los Estados Unidos. Es calcado a lo que intentaron hacer acá“, agregó una persona del círculo íntimo del mandatario argentino.

En los últimos días, un posteo en las redes sociales de Milei sobre la traición abrió el debate y generó especulaciones.

Si bien en un primer momento se pensó que podría estar dirigido a la interna del Gobierno, luego el mandatario se encargó de negarlo y en su entorno aclararon que, en realidad, se refería a Villarruel.