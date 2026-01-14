Malich destacó la vanguardia tecnológica de la nueva terminal del aeropuerto

En el marco de la habilitación de la primera etapa del Aeropuerto
Internacional “El Pucú”, el contador Daniel Malich, ministro de
Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos de Formosa, valoró el
salto cualitativo que representa la obra para la provincia, haciendo hincapié
en la “modernización tecnológica y el confort para los viajeros”.
Al dialogar con esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Malich
aseguró que “tecnológicamente y para la comodidad de los pasajeros,
realmente es muy buena”, subrayando el impacto positivo que tendrá en la
experiencia de viaje de los formoseños y visitantes.
Recordó que la obra se llevó adelante por el Organismo Regulador del
Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y celebró que “haya llegado a
esta instancia operativa para beneficio de la comunidad”.
Paralización de la obra pública nacional
Por otra parte, el ministro de Planificación se refirió a la “compleja
situación” que atraviesa la provincia debido “al recorte de fondos por parte
del Gobierno nacional”, resaltando que “desde el inicio de su gestión, el
presidente Javier Milei, cumplió con lo que prometió, que era
absolutamente eliminar la obra pública”.
En este sentido, lamentó que en Formosa “teníamos un montón de obras en
ejecución”, precisando que “son más de 50 que tenían financiamiento de
Nación” y remarcó que “se han hecho todas las gestiones con el Gobierno
nacional para destrabarlas y solicitar su continuidad, pero solo se
consiguieron algunas obras puntuales”.
Y nombró por ejemplo “la planta de agua de Laguna Blanca, la Autovía
Mansilla-Tatané y el reinicio del acueducto hacia Villafañe y Misión
Laishí”, añadiendo que “el resto están paralizadas o neutralizadas”.
Ante este escenario, Malich puso en valor la decisión política del
gobernador Gildo Insfrán de sostener la actividad con recursos del Tesoro
Provincial, “continuado algunas con fondos propios, como centros de
salud, hospitales, escuelas y algunas obras viales de menor envergadura”.
Prevención en el río Pilcomayo
Consultado sobre la situación hídrica en el oeste formoseño, el funcionario
llevó tranquilidad al informar que “el Gobierno provincial ha desarrollado
todas las actividades de mitigación preventivas”.
A su vez, indicó que la Dirección Provincial de Vialidad “ya desde hace
tres meses ha desplegado equipos que están trabajando sobre la zona norte
y sur de lo que es el Bañado La Estrella”.
“El Gobierno de Formosa hace todo lo que está a su alcance para proteger a
las comunidades ribereñas y aledañas y así estén contenidas ante cualquier
tipo de situaciones”, expresó.
Respecto a lo sucedido en El Potrillo, donde se salinizó una perforación de
agua potable, aseveró que “el Gobierno provincial inmediatamente dispuso
un operativo para paliar esa situación”.
Y recalcó que “hoy por hoy están trabajando una cantidad de camiones
cisternas, transportando agua desde otras perforaciones, para abastecer a
esa población y localidades cercanas”, resaltando que los referentes locales
y pobladores son informados constantemente de la situación y se mantienen
reuniones periódicas con autoridades provinciales para avanzar en la
planificación de soluciones.