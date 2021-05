Malas noticias para Boca: Marcos Rojo se lesionó y se despidió de la temporada

Marcos Rojo sufri贸 un desgarro y qued贸 descartado para lo que resta de la temporada en Boca. Miguel 脕ngel Russo ten铆a previsto colocar al ex defensor de Estudiantes de La Plata en la zaga central junto con Carlos Izquierdoz en el encuentro de este mi茅rcoles ante The Strongest, por la 煤ltima fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, el departamento m茅dico del Xeneize confirm贸 la lesi贸n que lo marginar谩 de los 煤ltimos encuentros.

鈥淢arcos Rojo: lesi贸n muscular en el aductor izquierdo鈥, fue el parte m茅dico oficial que public贸 Boca y la recuperaci贸n le demandar谩 al menos 15 d铆as. De este modo, no s贸lo se ausentar谩 frente al cuadro boliviano sino tambi茅n frente a Racing por las semifinales de la Copa de La Liga, que a煤n no tiene fecha confirmada luego de la postergaci贸n por las nuevas restricciones impuestas por el Gobierno a ra铆z de la pandemia de coronavirus.

Rojo no particip贸 en el 煤ltimo empate sin goles ante Barcelona de Ecuador, el jueves pasado, por tener un cuadro de gastroenteritis. Lisandro L贸pez seguir铆a en el equipo titular.

El club tambi茅n inform贸 que 鈥渆l plantel realiz贸 esta ma帽ana los tests PCR previos al partido de este mi茅rcoles por la Copa Libertadores. Todos dieron negativo y est谩n a disposici贸n del entrenador para enfrentar a The Strongest de Bolivia鈥.

Otra de las dudas de Russo est谩 puesta en qui茅n reemplazar谩 al volante Cristian Medina, quien tiene COVID-19 y tambi茅n qued贸 desafectado del trascendental juego ante The Strongest, que marcar谩 la clasificaci贸n o no el equipo a los octavos de final de la Copa Libertadores. Los tres nombres que tiene en la cabeza el entrenador para jugar ante el equipo boliviano en lugar del juvenil volante son Nicol谩s Capaldo, Gonzalo Maroni o Edwin Cardona.

Cada uno de los tres posibles reemplazantes de Medina le dan al entrenador diferentes alternativas en el medio, ante un rival que se calcula en la previa es el menos complicado del Grupo C, que tambi茅n integran Barcelona de Guayaquil y Santos. Capaldo, quien contra Barcelona jug贸 de marcador de punta derecha y sali贸 cerca del final por una molestia muscular, est谩 bien y se entren贸 en forma normal, es un jugador m谩s de marca. Gonzalo Maroni, quien en alg煤n momento fue titular, le dar铆a m谩s din谩mica, m谩s all谩 de su irregular desempe帽o en los 煤ltimos partidos. Cardona, de gran desempe帽o en la primera parte del semestre, jug贸 su 煤ltimo partido como titular contra Uni贸n el 11 de abril pasado, donde estuvo un solo tiempo. Tras una lesi贸n muscular y el positivo de Covid, reci茅n estuvo unos minutos ante River y Barcelona de Ecuador.



El posible once de Boca ser铆a con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro L贸pez, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Nicol谩s Capaldo o Gonzalo Maroni o Edwin Cardona, Alan Varela, Agustin Almendra; Cristian Pav贸n, Carlos Tevez y Sebasti谩n Villa.

En otro orden, esta ma帽ana se reunieron Mauro Z谩rate y los integrantes del consejo de f煤tbol para resolver la salida del jugador, quien ayer se despidi贸 de sus compa帽eros, luego de haber tenido una reuni贸n el viernes pasado con Russo que no habr铆a sido en buenos t茅rminos. Al delantero se le vence su contrato el 31 de diciembre, pero hay una cl谩usula de salida para el 30 de junio, y tiene posibilidades de seguir su carrera en el Elche de Espa帽a.

La repentina salida de Z谩rate ser谩 la cabeza de la no renovaci贸n de contrato de otros futbolistas a fines de junio. Quienes est谩n en esa lista son Julio Buffarini, Leonardo Jara, Emmanuel Mas y Franco Soldano, de quien no se har谩 uso de la opci贸n por su pase. Boca jugar谩 de local el pr贸ximo mi茅rcoles desde las 21 ante The Strongest por la sexta fecha del Grupo C, con el arbitraje del chileno Roberto Tobar.