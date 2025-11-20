Maestra jardinera le hacía lo peor a alumnitos en Salta: “La seño era mala”

El caso que conmociona a la comunidad educativa de Salta dio un paso clave en las últimas horas. El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, a cargo de manera interina de la Fiscalía Penal 2, requirió juicio para una maestra jardinera de 26 años, señalada como autora de siete hechos de lesiones leves en concurso real, todos cometidos contra alumnos de apenas dos años de la sala maternal donde se desempeñaba como docente auxiliar.

El requerimiento fue presentado ante el Juzgado de Garantías 4 del distrito Centro, acompañado por los elementos de convicción reunidos durante la investigación: declaraciones testimoniales, análisis de cámaras de seguridad y documentación del establecimiento. La Fiscalía consideró que el cuadro probatorio es suficiente para que los hechos sean ventilados en debate oral.

Los primeros indicios: lesiones, miedo y un cambio brusco en la conducta de los niños

La causa se inició tras las denuncias presentadas por los padres de siete niños que asistían a un jardín maternal ubicado en el barrio Tres Cerritos. Los adultos acudieron a la Justicia al detectar marcas, comportamientos inusuales y signos compatibles con maltrato físico y psicológico.

Según los testimonios reunidos, los niños expresaron frases como “la seño era mala”, revelando episodios de golpes, empujones y trato hostil. En varios casos, los pequeños comenzaron a mostrar rechazo a asistir al jardín, llanto persistente y temor al momento de separarse de sus familias.

Estas manifestaciones encendieron alarmas entre los padres, que coincidieron en describir un deterioro anómalo y simultáneo en el bienestar emocional de sus hijos.

Pruebas y análisis que llevaron a la imputación

Durante la investigación, la Fiscalía relevó la declaración de otros docentes, personal auxiliar y familiares. Además, se incorporaron imágenes de las cámaras de seguridad internas del establecimiento, cuyo análisis -según el dictamen fiscal- permitió sostener la acusación contra la auxiliar de sala.

El Ministerio Público también avanzó con una imputación hacia la directora del jardín maternal, por su presunta responsabilidad en la supervisión y en el funcionamiento del establecimiento.