Lula apuntó contra el FMI y ratificó el apoyo al ingreso de Argentina al Brics

El presidente brasile帽o Luiz In谩cio Lula da Silva adelant贸 este martes que pedir谩 el ingreso de Argentina al mecanismo Brics (Brasil, Rusia, India, China, Sud谩frica) y dej贸 abierta la posibilidad de comerciar con el pa铆s en yuanes, al recordar que el gobierno argentino est谩 “preso” por el pr茅stamo otorgado “con fines electorales” por el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri.

Este martes, en el programa “Conversaci贸n con el Presidente” que se transmite semanalmente por los medios p煤blicos brasile帽os, Lula le dio un espaldarazo a la Argentina de cara a la cumbre de presidentes de los Brics que se desarrolla entre hoy y el jueves en Johannesburgo, Sud谩frica, donde se abordar谩 el posible ingreso de nuevos pa铆ses.

“Defiendo que nuestros hermanos de Argentina puedan participar de los Brics. Vamos a ver en la reuni贸n si ser谩 ahora o en dos meses o en el futuro pero es importante que Argentina entre a los Brics. Brasil no puede hacer pol铆tica de desarrollo industrial sin olvidar que Argentina es un pa铆s que tiene que crecer junto con nosotros, que tenga poder de compra“, asegur贸 Lula durante el programa.

En ese sentido, el mandatario brasile帽o revel贸 que ya convers贸 con el ministro de Econom铆a, Fernando Haddad, sobre c贸mo Brasil puede desarrollar comercio con Argentina utilizando los yuanes que el Banco Central argentino posee mediante un acuerdo de swap con China para sus reservas.

“Ahora mismo Haddad hablaba con Argentina y es posible que podamos ayudar a la Argentina teniendo como moneda de intercambio el yuan, hacer algo diferente, de la forma m谩s serena, algo m谩s maduro, mas pragm谩tico”, puntualiz贸 Lula, cuyo pa铆s busca mecanismos para financiar las exportaciones industriales a Argentina y as铆 evitar retrasos en pagos por falta de reservas.

Duro contra el FMI

En el programa de este martes, Lula tambi茅n dirigi贸 una dura cr铆tica hacia el FMI por utilizar una pol铆tica de “cabresto” (en portugu茅s): un sistema que usaban las capitan铆as hereditarias portuguesas en la 茅poca colonial para someter econ贸micamente a la poblaci贸n.

“En la crisis de Estados Unidos de 2008 el FMI no se manifest贸, cuando siempre lo hace en pa铆ses peque帽os. En Am茅rica Latina y 脕frica se pone a opinar. El dinero hace que el pa铆s quede preso a la deuda. Vean la situaci贸n de Argentina, que recibi贸 unpr茅stamo por intereses pol铆ticos del FMI por 44.000 millones de d贸lares que fueron otorgados a Macri“, observ贸 Lula.

Y continu贸: “Hay quienes dicen que ese dinero fue prestado por motivos electorales para que Macri gane la elecci贸n, pero el que gan贸 fue Alberto Fern谩ndez, que es a quien le qued贸 la deuda y ahora tiene que pagar, sumado a la sequ铆a sufrida por Argentina, que perdi贸 el 25% de su agricultura”.

No depender de los d贸lares

Para evitar quedar preso de esas situaciones, adem谩s de la posibilidad de utilizar yuanes Lula defendi贸 la utilizaci贸n de monedas locales y la creaci贸n de monedas comerciales para comerciar entre los Brics y los pa铆ses que no utilizan d贸lares. Esta ser谩 una de las propuestas brasile帽as en la cumbre de los Brics.

La idea es compartida por la expresidenta brasile帽a Dilma Rousseff, actual presidenta del banco de fomento de los Brics, el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB).

“Es importante no depender de un 煤nico pa铆s que tiene el d贸lar e imprime billetes. Antes el valor de referencia era el oro y fue quitado sin discusi贸n”, dijo el mandatario, que abog贸 por la reforma de las instituciones surgidas tras la Segunda Guerra Mundial como el FMI y el Banco Mundial.

“Hay pa铆ses como Argentina que no pueden comprar d贸lares y para vender a Brasil no deber铆an necesitar d贸lares, por eso digo que es bueno negociar en nuestras monedas con mecanismos de nuestros bancos centrales. Esto es una novedad y hay gente que se asusta y tiene miedo ante lo nuevo. Poner otra moneda no es negar el d贸lar, que seguir谩 funcionando. Pero as铆 no necesitaremos salir a buscar d贸lares porque estamos comerciando en nuestras monedas”, concluy贸.