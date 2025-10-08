Luisana Lopilato reveló de qué se arrepiente en sus dos décadas de carrera

Pese a que hoy vive junto a su marido Michael Bublé y sus hijos en Canadá, Luisana Lopilato nunca dejó de lado la actuación, profesión que la lleva a trasladarse a distintos países y cumplir con algún que otro rodaje en Argentina. Con 38 años, la ex Rebelde Way realizó una profunda reflexión sobre sus 20 años de carrera y sorprendió con una revelación.

La modelo y actriz estuvo de visita en Madrid, donde participó de Iberseries & Platino Industria 2025, el principal evento de negocio y encuentro para la industria audiovisual en el ámbito iberoamericano y global. Allí, hizo un resumen del tiempo que lleva en el medio y brindó datos desconocidos.

“Me gustan las historias basadas en hechos reales, me sacan de la zona de confort. Sentía que me estaban llamando siempre para lo mismo y necesitaba un desafío nuevo”, dijo en diálogo con El País, de España.

Luisana Lopilato presentará su nueva faceta como productora en Iberseries & Platino Industria

Al momento de recordar sus primeros pasos -donde brilló en distintas producciones de Cris Morena y siempre estuvo acompañada de su familia-, reconoció que hay escenas y personajes que no volvería a interpretar, al menos de la misma manera. “Soy mamá, cambié como mujer y la industria también cambió. Hoy hay cosas que no haría de nuevo”, aseveró sobre la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en las creaciones audiovisuales contemporáneas.

Luisana Lopilato reconoció que hay escenas y personajes que no volvería a interpretar, al menos de la misma manera

En ese sentido es que hizo hincapié sobre la iniciativa de buscar nuevos horizontes de la mano de la producción. “Me cansé de esperar a que me llamen para lo que yo quería hacer. Pensé: ¿por qué no puedo generar yo esos contenidos?”, remarcó y mencionó su anhelo de crear contenidos que tengan a más artistas femeninas.

Asimismo, explicó que el proyecto del que forma parte le permite equilibrar su vida familiar con las constantes horas en el set. “Hoy valoro más mi tiempo. Si estoy 12 horas en un set, quiero que sea porque el proyecto me hace feliz”, subrayó. Antes de cerrar, manifestó su sueño de trabajar junto a Almodóvar, a quien admira como profesional.

Las declaraciones de la ex Casados con Hijos (Telefe) llegaron después de que publicara desde su perfil de Instagram el resumen de lo que fueron sus días en París, donde brilló en la Semana de la Moda. A raíz de esto es que mostró los detalles de la experiencia con un soñado álbum de fotos familiares, que enterneció a sus millones de seguidores.

La actriz argentina pasó grandes momentos junto a su familia en París (Foto: @luisanalopilato)

“Algunas fotos de París y todo el amor que hizo este viaje inolvidable”, escribió la actriz en el carrusel, donde la primera foto se la ve sonreír abrazada a su marido, con la Torre Eiffel de fondo, en una postal para el recuerdo. En otra de las fotos, se la ve caminando junto a sus cuatro hijos: Noah, de 12 años; Elías, de 9; Vida, de 7; y Cielo, de 3 años.

Luisana lleva siempre a toda su familia a sus viajes (Foto: @luisanalopilato)

La familia es muy unida y, según contó, una de las condiciones que pone para viajar fuera de su casa en Canadá es poder llevar a sus hijos. De esta manera, el viaje de trabajo de Luisana se volvió un espectacular viaje familiar por la capital francesa.