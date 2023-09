Luisa Kuliok: “Juana Azurduy nos habla del presente”

A Luisa Kuliok tuvieron que convencerla para que encarnara a Juana Azurduy. ‚ÄúNo me animaba a este personaje”, confiesa la actriz en di√°logo con P√°gina/12. “Juana existi√≥, es una personalidad de nuestra historia. Yo hab√≠a hecho muchas hero√≠nas en televisi√≥n y en teatro pero eran todas ficcionales. Me preguntaba c√≥mo se encarnar√≠a con el cuerpo y con el alma a semejante libertadora, una mujer fuera de todo par√°metro, capaz de llevar adelante una gesta revolucionaria en el siglo XIX‚ÄĚ. Este viernes 15 a las 21.30 Kuliok har√° una funci√≥n de Juana vive!, obra basada en el texto de Andr√©s Lizarraga con adaptaci√≥n y direcci√≥n de Rosa Celentano, dentro del ciclo de Teatro y Derechos Humanos “Decir S√≠” en el Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi), en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (Av. del Libertador 8151).

Luisa conoci√≥ a la directora en el 2001 mientras hac√≠a Che Madam en el Teatro Cervantes. Celentano tambi√©n hab√≠a dirigido a Roberto Romano, compa√Īero de vida y escenario de Kuliok, en La empresa siempre perdona junto a Sof√≠a Gala. La actriz dice que eran ‚Äúamigas muy teatreras‚ÄĚ y hab√≠an forjado un v√≠nculo entra√Īable con los a√Īos: ‚ÄúHago hincapi√© en esto porque Rosita, como nos gusta decir a quienes pertenecemos al mundo del arte, se fue de gira hace poco entonces recreamos la puesta con el acompa√Īamiento de un director repositor, Jorge Scorpaniti, y una directora asistente, Yael Ken‚ÄĚ.

Cuando se le pregunta por los motivos que la llevaron a aceptar el desaf√≠o, explica: ‚ÄúSiempre estuve presente en todo lo que significaron los movimientos de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, incluso lo que hizo Milagro Sala. Recuerdo que con un grupito fuimos a verla al penal en 2017. En ese momento tom√© conciencia de que ten√≠a ejemplos de luchas muy presentes que est√°n en m√≠. Cuando sent√≠ que pod√≠a inspirarme en mujeres actuales, de carne y hueso, me anim√© a acercarme al personaje: no hago una copia de ninguna pero me sirvieron de inspiraci√≥n para desarrollar los ovillos internos y externos, despu√©s de mucho trabajo de campo y documentaci√≥n sobre la vida de Juana Azurduy‚ÄĚ.

-Esta pieza surgi√≥ en un contexto en el que las luchas de las mujeres tomaron las calles con mucha fuerza. ¬ŅC√≥mo pens√°s esa relaci√≥n?

-Creo que sent√≠ interpretar este personaje porque, como decimos en la gacetilla, ‚Äúcuando el clamor de las mujeres est√° encontrando cauce, su presencia viva es luz, inspiraci√≥n y compromiso‚ÄĚ. El grito de las mujeres en las calles en el marco del Ni Una Menos y otras luchas apareci√≥ con una fuerza impresionante y yo estaba alimentada por todo eso. Nuestro homenaje es hacia Juana y todas las mujeres que a lo largo de la historia, en silencio o a viva voz, construyeron una rebeli√≥n imprescindible. Muchas mujeres sometidas luchaban desde las sombras y encontraban la manera de decir a trav√©s de la escritura o en sus casas llevando adelante una lucha personal. Creo que es muy valioso que desde lugares oficiales como el Ministerio de Cultura por fin se le haya dado el lugar que merece en la historia. Fue una adelantada a su √©poca en cuanto al arrojo y esa capacidad para sacarles la bandera de la mano a los espa√Īoles.

La obra se estren√≥ en 2019 en el Teatro Roma de Avellaneda, hicieron dos funciones, hab√≠a una tercera programada para marzo pero ‚Äúempez√≥ la pandemia y ah√≠ qued√≥ la Juana suspendida en el aire‚ÄĚ. Con la reactivaci√≥n de las actividades comenzaron a recorrer el pa√≠s. Cuando se le pregunta por la importancia del federalismo en el campo teatral, Kuliok asegura: ‚ÄúEs absolutamente esencial. Esta obra debe circular por todos lados porque tiene que contagiar. Nosotros decimos que es una invitaci√≥n a que cada uno saque a la Juana que lleva adentro; esto no quiere decir tomar las armas sino aceptar el profundo compromiso para cumplir el rol social que merecemos dentro de una comunidad. Es fundamental para el teatro en general salir un poco de Capital Federal. A veces los costos son muy altos pero hay que buscar la manera. Y es importante recuperar a estos pr√≥ceres no s√≥lo para entender el pasado sino para iluminar el presente, porque una patria sin memoria se muere. Para la directora era esencial bajarla del bronce y concebirla desde un lugar humano‚ÄĚ.

-Lizarraga imagina un juicio a Juana y esa estructura hoy se resignifica con los cuestionamientos hacia el rol de la justicia, ¬Ņno?

-La vigencia de esta obra en ese sentido es lamentable. Hay momentos que son incre√≠bles porque se habla de la lucha por la soberan√≠a, hay tambi√©n un discurso de Castelli porque ella segu√≠a este ideario que sosten√≠a que la tierra es de quien la trabaja, algo muy revolucionario. El abogado le pide nombres para comprometerla y ella dice: ‚ÄúM√°s nombres para procesar, manosear y joder, usando los juicios como cortinas de humo que tapen a todos lo trepadores coimeros que han descubierto una importante mina de oro: orde√Īar al pa√≠s desde el gobierno‚ÄĚ. Tambi√©n dice que no hay posibilidad de que se la absuelva, entonces ah√≠ se ve claramente el comportamiento de la justicia cuando la condena ya est√° escrita. Los textos son tremendos, lo sentimos ya en el 2019 con el golpe de Estado en Bolivia.

-Mencionás el caso de Bolivia y con este personaje aparece la dimensión latinoamericanista de la lucha. La obra, por ejemplo, incorpora una caja chayera como elemento que remite a los pueblos originarios.

-S√≠, lo de la caja chayera es una licencia po√©tica que me tom√© y pude convencer a la directora (risas). Una tiene la historia emocional de Leda Valladares con su caja, y en el caso de Juana hab√≠a un joven que se llamaba Juan Walparrimachi. √Čl hab√≠a perdido a sus padres muy peque√Īo y lo llamaban ‚Äúel guerrero poeta‚ÄĚ porque luchaba con ellos y a la noche, en la tienda de campa√Īa, compon√≠a canciones para esa madre que no hab√≠a conocido. Me pareci√≥ que hab√≠a que incorporar la caja como el latido del coraz√≥n para hablar de las dolencias y las alegr√≠as que puede expresar ese instrumento.

Los a√Īos de trayectoria le permiten a Kuliok moverse como pez en el agua en distintos universos: es reconocida por el p√ļblico masivo gracias a su participaci√≥n en exitosas telenovelas como M√°s all√° del horizonte, La extra√Īa dama o Amo y se√Īor, pero tambi√©n se distingue por la selecci√≥n de proyectos en el circuito alternativo. Ella ve todo eso como parte de una misma trama: ‚ÄúEmpec√© a estudiar teatro a los cinco a√Īos con Blanca de la Vega, un poco por el deseo de mi madre pero tambi√©n porque ya ten√≠a ese deseo impreso en mi piel. Creo que el teatro independiente siempre te permite la ruptura y la investigaci√≥n, eso a m√≠ me gusta mucho. Esto no quiere decir que no pueda trabajar en el teatro comercial u oficial, pero el independiente me da una libertad enorme porque no tengo que responder a nada m√°s que a mi propio sentir y a mis convicciones‚ÄĚ.

Con respecto a sus trabajos televisivos, agrega: ‚ÄúCreo que me fue muy bien porque estoy formada teatralmente: estudi√© con los grandes maestros y el troncal fue sin dudas Agust√≠n Alezzo‚ÄĚ. En ese estudio fue donde conoci√≥ a Roberto Romano, su compa√Īero de vida que adem√°s se desempe√Īa como m√©dico y escritor. Cuando se le pregunta qu√© significa compartir esta obra con √©l, se le quiebra la voz por la emoci√≥n: ‚ÄúUn sue√Īo cumplido. Nunca pudimos coincidir y ac√° se dio, por alguna circunstancia c√≥smica tuvimos en 2019 esta posibilidad y la felicidad es enorme. Encontrar nuestras manos y nuestros ojos antes de salir a escena, agarrarnos, respirar hondo y subir a contar esta historia con nuestros cuerpos, tan entregados y tan confiados el uno en el otro, es uno de los grandes sue√Īos concretados de mi vida‚ÄĚ.