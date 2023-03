Luego de tres años y doce días, volvió el cine a Formosa

Con la exhibición de dos películas, volvieron los cines en Formosa de la mano de Cines Avenida que reabrió este viernes una de sus salas, luego de más de dos años sin actividades debido a la pandemia y a los inconvenientes generados por las restricciones existentes para la importación de equipos de alta tecnología que requieren las distribuidoras para habilitar una sala. La AM990 dialogó con el empresario Ricardo “Pilo” Cáceres quien dio detalles al respecto.

El propietario de las salas de cine en Formosa que funcionan en el Hipermercado Cáceres, Ricardo “Pilo” Cáceres, destacó las inversiones y el “enorme trabajo” que llevó poner a punto todo el equipamiento para poder rehabilitar una de las salas, en la que ayer se exhibieron “El Gato con botas 2” y “Argentina, 1985”.

“El cine es muy importante, un recreo social muy agradable y son dos o tres horas que son saludables porque no se toman alcohol y es muy importante para la juventud”, inició diciendo y agradeció a los programadores de carteleras en Buenos Aires quienes dieron todas las posibilidades para la reapertura “después de tres años y doce días”.

En ese sentido, Cáceres destacó que: “El único lugar en el país donde no había cine era Formosa y “teníamos que haber abierto el jueves, pero abrimos el viernes con una cantidad de gente que no sé sabía mucho si iba a abrir o no; el sábado fue mucha más gente y el domingo reventó”.

Por otra parte, el empresario comentó que la reapertura generará más puestos de trabajo para formoseños y formoseñas. “Elegimos a personal que trabaja con nosotros y los capacitamos para que lleven adelante el trabajo en el cine; y tuvimos que tomar entre diez y doce empleados más para cubrir ese sector”, especificó a la AM990. Y añadió que “en tres años la tecnología en los cines “cambió bastante.

Por último, confirmó que actualmente solo está en funcionamiento una de las tres salas, pero que en los próximos diez a quince días “llegará una parte que falta desde Uruguay para habilitar las dos salas restantes”.