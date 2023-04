Lucas Benvenuto volvió a asegurar que mantuvo relaciones sexuales con Jey Mammon desde los 14

Lucas Benvenuto, el hombre de 30 a帽os que denunci贸 p煤blicamente a Jey Mammon por haber mantenido relaciones sexuales con 茅l cuando era menor de edad, sali贸 este mi茅rcoles a aclarar una serie de mensajes de audio que se difundieron en las 煤ltimas horas. En las notas de voz, Benvenuto hace referencia a tener sexo con Mammon a los 16 a帽os 鈥攏o a los 14 como dijo inicialmente鈥.

鈥淐uando yo ten铆a 16 a帽os fue cuando se meti贸 sentimentalmente conmigo. Si bien lo que me hizo a los 14 es grave, yo lo sent铆 menos grave que lo que me hizo a los 16″ 鈥攁clar贸 Benvenuto鈥. Cuando le digo en la nota de audio que se meti贸 con un chico de 16 a帽os es porque en esa 茅poca estuvo la propuesta de ser novios, es cuando empezaron las canciones de amor, las dedicatorias, 茅l me empez贸 a presentar con algunos amigos. Por eso yo hago menci贸n a los 16 y no hablo para atr谩s鈥, dijo en un vivo de Instagram.

La aclaraci贸n del joven se dio despu茅s de que, en distintos medios, Juan Mart铆n Rago (nombre real del conductor) sostuviera que la relaci贸n entre ambos se hab铆a dado cuando el menor ten铆a 16, no 14, lo cual implicar铆a una diferencia sustancial en cuanto a la pena prevista en la ley argentina.

Benvenuto agreg贸 que 鈥de los 14 a帽os hasta los 15, casi 16, fue una tortura psicol贸gica. Era atacarme psicol贸gicamente para tenerme en la cama. Solamente nos juntabamos para tener relaciones, fui como un fantasma y me lo hizo saber de muchas formas a los 14. Fueron formas muy crueles para lograr que yo vaya siempre a la cama鈥.

El audio de Lucas Benvenuto

El audio que el joven intent贸 explicar 鈥攜 que para Rago ser铆an prueba de que Benvenuto ten铆a 16 a帽os鈥 fue difundido por A24 en las 煤ltimas horas. All铆 Benvenuto le dice al conductor: “Sinceramente, no miro la TV argentina porque viajo mucho y me chupa un huevo, pero lamentablemente me aparecen videos en YouTube (…) El otro d铆a vi un video tuyo donde opinabas sobre algo as铆 como los abusos en el f煤tbol argentino (…) y me acord茅 que vos garch… conmigo cuando yo ten铆a 16 a帽os, 隆ups! Y tambi茅n me acord茅 que muchos familiares me vieron con vos, y tambi茅n me acord茅 que ten铆a un par de fotos nuestras, yo con 16 a帽itos y vos con tu edad, en tu sof谩, en Eleven City 鈥攅n referencia al barrio de Once鈥, 驴te acord谩s?”.

Y contin煤a: “Yo no har铆a jam谩s algo as铆 como ir a la tele y decir ‘Jey Mammon estuvo conmigo cuando ten铆a 16 a帽os’ porque no me nace, pero por ahi me nac铆a que me contestaras al menos un mensaje Jey, 驴s铆? Nos conocemos muy bien, yo vi tus llantos, con tu fracaso con esas fiestas de mierda que hac铆as (…) yo solamente quer铆a que me respondas”.https://iframely.pagina12.com.ar/api/iframe?url=https%3A%2F%2Fcontent.jwplatform.com%2Fpreviews%2FOOpsb4BY-buQgiLVC&v=1&app=1&key=68ad19d170f26a7756ad0a90caf18fc1&playerjs=1

驴Cu谩l es la diferencia penal entre 14 y 16 a帽os en materia de consentimiento sexual?

La importancia de determinar si el acto sexual entre Lucas Benvenuto y Jey Mammon se concret贸 cuando el primero ten铆a 14 o 16 a帽os radica en que el C贸digo Penal Argentina (en los art铆cuos 119 y 120) hace una serie de distinciones en materia de consentimiento seg煤n la edad. Seg煤n explic贸 el abogado penalista Mart铆n de Vargas aP谩gina/12:

Menor de 13 a帽os : el art铆culo 119 del C贸digo Penal destaca la presunci贸n del no consentimiento por la inmadurez del menor , es decir, 鈥渟i es menor de 13, es delito, porque a esa edad no podes dar consentimiento鈥. De Vargas aclar贸 tambi茅n que un menor es considerado “de 13 a帽os” hasta los 13 a帽os y 364 dias en el CP.



: el art铆culo 119 del C贸digo Penal destaca la , es decir, 鈥渟i es menor de 13, es delito, porque a esa edad no podes dar consentimiento鈥. De Vargas aclar贸 tambi茅n que un menor es considerado “de 13 a帽os” hasta los 13 a帽os y 364 dias en el CP. Entre 14 y 16 a帽os : entre los 14 y los 16 a帽os ya se puede prestar consentimiento sexual , indic贸 el letrado. Es decir que habr谩 que presentar pruebas para determinar si hubo o no consentimiento del menor. Seg煤n el art铆culo 120 del C贸digo Penal, se tendr谩 en cuenta si hubo aprovechamiento de la inmadurez sexual u otra circunstancia equivalente.



: , indic贸 el letrado. Es decir que habr谩 que presentar pruebas para determinar si hubo o no consentimiento del menor. Seg煤n el art铆culo 120 del C贸digo Penal, se tendr谩 en cuenta si hubo aprovechamiento de la inmadurez sexual u otra circunstancia equivalente. Mayor de 16 a帽os: en el caso de un acto sexual consentido entre un mayor de 16 a帽os y un mayor de 18, 鈥no es punible para el mayor de edad porque no hay delito鈥.

La denuncia contra Jey Mammon

Benvenuto denunci贸 que 茅l y Mamm贸n tuvieron una relaci贸n que dur贸 un par de a帽os, la cual empez贸 cuando “茅l ten铆a 32 y yo 14”. La acusaci贸n judicial contra el conductor, realizada en 2020, se cerr贸 en 2021, luego de que el juez de instrucci贸n, Walter Candela, y el fiscal Patricio Lugones consideraran que la acci贸n hab铆a prescripto por el tiempo transcurrido.

Por su parte, luego de que la denuncia se hiciera p煤blica, el conductor admiti贸 admiti贸 haber tenido una relaci贸n sexual afectiva con el joven que lo denunci贸, y neg贸 haberlo violado o abusado de 茅l. “No viol茅, no abus茅, no drogu茅 a ninguna persona jam谩s, nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo har铆a, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”, asever贸.

A su vez, precis贸: 鈥淎 Lucas lo conoc铆 el 25 de abril de 2009. 脡l dice que me vio, y dice que ten铆a 14 a帽os. 脡l en esa fiesta ten铆a 16, ah铆 nos conocimos, intercambiamos algunas palabras. Hay testigos, hay videos, se puede probar esto que estoy diciendo鈥.