Lu y Samu, de “Élite”, a solas con Teleshow: Danna Paola e Itzan Escamilla hablaron de la tercera temporada

“Se cierra un ciclo completamente. Es un cierre tan impactante e inesperado que no lo creíamos”, contaron Danna Paola e Itzan Escamilla sobre la tercera temporada de Élite, la serie española en la que interpretan a Lucrecia y Samuel. En una entrevista exclusiva con Teleshow, los actores cuentan en qué se identifican con sus personajes, cuáles son sus favoritos y en qué cambiaron desde que comenzaron a rodar la primera parte.

—A esta altura de la serie que ya va por la tercera temporada, ¿sienten que son los mismos que cuando comenzaron el rodaje?

—Danna: Hay una diferencia abismal entre la Danna que comenzó y la Danna de ahora. Soy otra persona. Desde que llegué a Madrid para mí fue una oportunidad empezar a moldearme y a encontrarme a mí misma completamente a la par de que fui creando a Lucrecia. Para mí ha sido una de mis mejores experiencias a nivel personal. También me considero alguien mucho más fuerte, feliz y plena desde la primera temporada hasta esta. Tiene mucho que ver con cómo me formé y que ha ido avanzando la transformación del personaje. Hay un trabajo personal muy lindo que he disfrutado muchísimo.

—Itzan: En la primera temporada, Itzan era un chaval que tenía los ojos como platos aprendiendo un montón de cosas nuevas, y que el no sabía lo que le venía encima. Y el Itzan de la tercera temporada es una persona que sigue teniendo los ojos como platos, pero con una mochila de experiencia que no tenía antes, aunque me queda mucho por aprender.

—¿Y con respecto a sus personajes?

—Danna: A Lucrecia le cuesta aceptar que no siempre lo va a tener todo en la vida. En la primera temporada yo creo que la vida vino a darle una cachetada, literal, a darse cuenta que necesita empezar a ver cosas a futuro. En esta temporada se van a encontrar con una Lu que empieza a reconocer que está profundamente enamorada de su hermano y que para su padre esa confesión obviamente es muy fuerte. Empieza a darse cuenta que todas sus acciones tienen consecuencias y está más sola que nunca.

—Itzan: En la primera temporada, Samuel e Itzan son un poco parecidos. No nos parecemos en nada, pero hemos llevado la trayectoria un poco a la par. Samuel entra en un colegio de gente nueva, una jungla. Y en la tercera ya pasaron cosas que la han hecho estar más curtido, y tener más experiencia de la que tenía antes.

—Para la temporada anterior, los directores les pidieron que eligieran canciones que identificaran a sus personajes, ¿cómo se prepararon para esta?

Danna: Fue un proceso distinto porque la segunda y la tercera se rodaron casi juntas. Entonces, en la segunda temporada hubo un mes de preparación mental y en esta tuvimos unos cuantos días… Este proceso fue un poco mas individual y también nuestro trabajo fue de cada uno en trabajar las relaciones personales. O sea, si yo tengo un problema con Guzmán, trabajar mi personaje con Miguel Bernardeau.

—Itzan: Tuvimos periodos de ensayos antes de la primera y la segunda, porque sabíamos que la segunda y la tercera se rodarían de un tirón y no íbamos a tener tiempo para hacer otros ensayos. Entonces, aprovechamos los ensayos para hacer todas las pautas que nos daban, y que nos servían para la nueva. Con respecto a las canciones, las escogimos pensando más en la segunda pero también en la tercera. Luego nos reunimos todos los días en una sala de ensayos de Madrid. Allí hicimos un trabajo de introspección.

—Definan sus respectivos personajes con tres palabras.

—Danna: Lu es una mujer muy lista, muy ácida y con un corazón escondido, que es muy vulnerable y no sabe como expresarlo porque es muy frío.

—Itzan: A Samu lo definen la inocencia, la justicia y el amor.

—¿Cuál es su personaje favorito de esta temporada?

—Danna: Mi personaje favorito es mi hermano, Valerio (Jorge López), el trabajo que ha hecho Jorgito en esta temporada es impecable. Y no lo digo porque lo adoro y porque seamos hermanos (risas), pero es impecable lo que está haciendo. Su personaje tiene un giro increíble y le he tomado un cariño genial. También Nadia (Mina El Hammani) tiene una sensibilidad que amo. Guzmán también es maravilloso. ¡Adoro a todos mis compis!

—Itzan: Yo me quedo con Ander (Arón Piper) y Rebeka (Claudia Salas), por el viaje que les toca vivir esta temporada. Me parecen muy interesantes las cosas que pasan y me genera curiosidad haber sido ellos para jugarlo.

—Itzan, con qué te identificás de Samu?

—Siempre digo que no me parezco en cada a mi persona, pero al final somos nosotros los que ponemos nuestras caras, nuestra voz y nuestras vivencias. Yo me fui dando cuenta de que tengo muchas cosas de Samu, pero en realidad lo que hago es taparlas. En esta temporada, Samuel sube al pico más alto para darse la cabeza contra la pared, porque ve que no funciona, que es un malgasto de energía. Tira la toalla, en el buen sentido. ¿Para qué va a dársela contra la pared si no va a ganar?