Louis Tomlinson sobre la muerte de Liam Payne: “Es algo que nunca aceptaré realmente”

A un año del fallecimiento de su ex compañero de One Direction, el cantante se sinceró sobre el dolor que aún siente y cómo el duelo sigue marcando su vida.

A un año de la trágica muerte de Liam Payne, su ex compañero en One Direction, Louis Tomlinson rompió el silencio y habló con profunda emoción sobre el impacto que la pérdida tuvo en su vida.

“Ingenuamente pensé que, a estas alturas”, confesó Louis, quien también sufrió la pérdida de su madre en 2016 y de su hermana en 2019, “lamentablemente, estaría un poco más familiarizado con el duelo que otras personas de mi edad. Pensé que eso podría significar algo, pero no fue así en absoluto”.

Liam Payne falleció en octubre de 2024 tras caer desde un balcón del tercer piso de un hotel en Argentina, un hecho que conmovió profundamente al mundo de la música y dejó en shock a millones de fans.

Sobre su vínculo con Liam, Louis fue claro: “Es algo que nunca aceptaré realmente, no creo”. La relación entre ambos se forjó en 2010, cuando coincidieron en el reality The X Factor y fueron elegidos para formar One Direction, junto a Harry Styles, Zayn Malik y Niall Horan.

Aunque la banda entró en pausa indefinida en 2016, la amistad entre Louis y Liam se mantuvo firme a lo largo de los años. “Era alguien en quien siempre podía confiar”, recordó.

En una reciente aparición en el podcast Diary of a CEO, Louis también reflexionó sobre el legado de su compañero. “Podría hablar todo el día de lo increíble que era, pero creo que todos lo admirábamos”, expresó, visiblemente conmovido.