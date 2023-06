Lotocki rompió el silencio: “Mis pacientes saben que no soy cirujano plástico”

En febrero de 2022, el m茅dico An铆bal Lotocki fue condenado a 4 a帽os de prisi贸n de cumplimiento efectivo, por lesiones graves y 5 de inhabilitaci贸n para ejercer su profesi贸n por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porte帽o N掳 28 luego de las denuncias efectuadas por Silvina Luna y otras pacientes damnificadas por mala praxis.

En el caso de la modelo, fue intervenida en octubre y noviembre de 2011, por Lotocki donde le coloc贸 microesferas de polimetil metacrilato (PMMA) y eso le gener贸 una hipercalcemia que le produjo una insuficiencia renal aguda. En estos momentos, se encuentra en terapia intensiva con respirador artificial peleando por su vida.

En di谩logo con Telenoche, Lotocki habl贸 luego de conocerse el cuadro grave que padece la modelo. 鈥淟os pacientes saben que no soy cirujano pl谩stico鈥, asegur贸 al comienzo de la charla con Nelson Castro y Dominique Metzger. Luego, sostuvo que no tiene responsabilidad en el cuadro que atraviesa la ex Gran Hermano y lanz贸: 鈥淓lla es mi 煤nica paciente que tiene insuficiencia renal鈥.

Noticia en desarrollo