Losardo: “La comisión bicameral no va a arrogarse atribuciones de otros poderes”

La ministra de Justicia sostuvo que el rol de la Bicameral ser√° estudiar el funcionamiento del Poder Judicial y que el Presidente le pide al Congreso que cumpla con un rol que ya tiene.

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, dijo este mi√©rcoles que la eventual conformaci√≥n de una comisi√≥n bicameral para “analizar el funcionamiento” del Poder Judicial “no va a arrogarse atribuciones de otros poderes” ni podr√° “sancionar jueces”, ya que eso “no es constitucional”.

‚ÄúLo que no puede arrogarse la Bicameral son atribuciones de otros poderes, como las cuestiones disciplinarias. No va a poder sancionar jueces, eso no es constitucional‚ÄĚ, dijo la ministra esta ma√Īana en declaraciones a El Destape Radio.

En ese marco, Losardo explic√≥ que “lo que har√° la bicameral ser√° estudiar el funcionamiento del Poder Judicial, hacer propuestas y citar a audiencias p√ļblicas”.

Adem√°s, sostuvo que lo que el presidente Alberto Fern√°ndez plante√≥ en su discurso ante la Asamblea Legislativa, el lunes √ļltimo, fue que “el Congreso asuma el rol cruzado de control del Poder Judicial que prev√© la Constituci√≥n “.

“El Presidente pide que el Congreso cumpla con un rol que ya tiene. La bicameral ser√° un √≥rgano de asesoramiento no permanente para un asunto determinado” dijo Losardo.

"Quiero pedirle al Congreso que asuma el rol de control cruzado sobre el Poder Judicial".



El presidente @alferdez en la #AperturaDeSesiones2021. #AlbertoEnElCongreso pic.twitter.com/NHkSwsAEsK — Marcela Losardo (@mmlosardo) March 1, 2021

En el mismo sentido, a√Īadi√≥ que lo que har√° la bicameral ser√° “estudiar el funcionamiento del Poder Judicial dentro de sus atribuciones” as√≠ como “elaborar propuestas legislativas o hacer propuestas citar audiencias p√ļblicas”.

No obstante, precis√≥ que “lo que no puede hacer es arrogarse atribuciones de otros poderes, como las cuestiones disciplinarias” y sostuvo que “tampoco la bicameral va a poder sancionar jueces” porque “eso no es constitucional”.

Por otra parte, sobre la reforma judicial, la ministra afirm√≥ que el Gobierno est√° “a la espera que Diputados trate la iniciativa que ya tiene media sanci√≥n” del Senado.

Para Losardo, “la Justicia tiene que cambiar” y las autoridades est√°n “dispuestas a aceptar cambios en los proyectos de Reforma Judicial y de Ministerio P√ļblico que est√°n en Diputados”.

“La bicameral estudiar√° el funcionamiento del Poder Judicial dentro de sus atribuciones”

MARCELA LOSARDO

En el mismo sentido, lament√≥ que “siempre hubo un no”, de parte de la oposici√≥n para tratar el proyecto y record√≥ -en declaraciones a Radio 10- que, “antes de conocer el proyecto, la oposici√≥n ya lo llamaba ‘de impunidad'”.

“Antes de leerlo dec√≠an que era para la impunidad de la vicepresidenta (Cristina Fern√°ndez de Kirchner). Siempre hubo un no para tratar la reforma judicial y algunos quieren seguir como est√° la Justicia ahora”, asever√≥ la funcionaria.

“Dec√≠an que era la Comisi√≥n Beraldi, ahora dicen Comisi√≥n Parrilli” , ejemplific√≥ en referencia a la comisi√≥n de expertos convocada a mediados del a√Īo pasado por el Poder Ejecutivo y a la ahora mencionada en el √°mbito parlamentario como posible para analizar el funcionamiento del Poder Judicial.

Asimismo, la funcionaria a√Īadi√≥ que “hay muchas causas judiciales que tienen un mont√≥n de vicios” y, entre ellos, record√≥ que a la Vicepresidenta “la llamaron una vez a ocho indagatorias en 1 d√≠a. ¬ŅYo pregunto, alguien tuvo alguna vez ocho indagatorias en un d√≠a?”.

En tanto, la ministra tambi√©n fue consultada por la situaci√≥n del fiscal Carlos Stornelli quien est√° procesado por espionaje: “Lo primero que tiene que hacer Stornelli es estar a derecho. No hay privilegios”, dijo.

En este punto, a√Īadi√≥ que “est√° dicho por el Presidente que no se puede entender que Stornelli siga siendo fiscal”.

Asimismo, negó que hubiera llamado al fiscal para solidarizarse con él, como afirmó el funcionario judicial.

“No llam√© a Stornelli para solidarizarme. Eso es un disparate. ¬ŅEntra en la cabeza de alguien que yo pueda solidarizarme con Stornelli? No, ya empezamos a decir cualquier cosa”, dijo y agreg√≥: “No tengo su tel√©fono ni tampoco se donde vive”.

“El Presidente envi√≥ el pliego de Rafecas al Congreso y en alg√ļn momento se tendr√° que tratar porque no podemos seguir sin Procurador”.

En otro sentido, al referirse al proyecto vinculado a la Corte mencionado por Alberto Fern√°ndez en su discurso inaugural del per√≠odo de sesiones ordinarias, referido a la creaci√≥n de un Tribunal de garant√≠as, dijo que “hay que trabajarlo, no ser√° un tribunal paralelo; la Corte seguir√° trabajando” y remarc√≥ que “va a alivianar el trabajo de la Corte en los temas de arbitrariedad”.

“Todos los proyectos tienen que ver con la independencia y la celeridad, no es ni a favor ni en contra de la Corte”, insisti√≥.

Asimismo, sobre la elecci√≥n del nuevo Procurador que debe ser tratado en el Congreso, la ministra record√≥ que “el Presidente envi√≥ el pliego de (Daniel) Rafecas y en alg√ļn momento se tendr√° que tratar porque no podemos seguir sin Procurador”.

“Estamos haciendo lo que corresponde, no tenemos mesa judicial ni nada de eso”, sintetiz√≥ la ministra y agreg√≥ que “el Presidente no recibe jueces”.

“El sistema judicial tiene pr√°cticas que no son correctas y eso debe cambiar “, finaliz√≥ la funcionaria en las entrevistas que concedi√≥ esta ma√Īana.

https://www.telam.com.ar/notas/202103/546242-losardo-la-comision-bicameral-no-va-a-arrogarse-atribuciones-de-otros-poderes.html