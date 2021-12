Los secretos de Matt Damon: el error que le costó USD 280 millones, la famosa novia que despreció por TV y la extraña noche del flechazo con la argentina Luciana Barroso

Busca pasar desapercibido y no tiene aires de estrella. As铆 logr贸 triunfar Matt Damon en Hollywood. Es un tipo normal que termin贸 convirti茅ndose en uno de los actores m谩s exitosos y respetados del cine. Ganador del Oscar junto a su socio Ben Affleck, con quien volvi贸 a unirse en 鈥The Last Duel鈥, la 煤ltima pel铆cula de Ridley

A los 27 a帽os, tras terminar sus estudios de literatura en Harvard, el actor arriesg贸 todo y se mud贸 a Los 脕ngeles para probar suerte con la actuaci贸n. Y no le fue nada mal. En un poco m谩s dos d茅cadas, protagoniz贸 rotundos 茅xitos de taquilla como 鈥淓l Infiltrado鈥, 鈥淔ord vs Ferrari鈥, y las sagas 鈥淥cean鈥檚 Eleven鈥 y Jason Bourne y trabaj贸 con grandes cineastas. De Gus Van Sant a Martin Scorsese pasando por Christopher Nolan, los hermanos Coen o Clint Eastwood.https://a2c95db65b7d17bf28082ac0dff71853.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Casado con la argentina Luciana Barroso desde 2005, con quien tiene cuatro hijas, Damon busca el anonimato cuando no est谩 trabajando en un set de rodaje o una alfombra roja. Pese a su estatus de estrella, los medios no lo acosan, algo que s铆 le sucede a su gran amigo, Ben Affleck. 脡l asegura que se convirti贸 en un tipo aburrido y que los hace perder dinero. 鈥淪e rindieron conmigo. Lo que vende es el sexo y los esc谩ndalos, y todo el mundo sabe que estoy casado y que soy padre. No tiene sentido que me esperen fuera de mi casa鈥.

Y compar贸 su perfil con su compa帽ero de profesi贸n Brad Pitt, recordando una vez que ambos fueron invitados al Gran Premio de M贸naco para promocionar una pel铆cula y todo se sali贸 de control por la presencia del gal谩n. 鈥El personal de seguridad no me dej贸 pasar y tuve que decir: 鈥樎stoy con Brad!鈥 Fue una locura absoluta… pero el pulso de Brad no super贸 los 50. Era como si 茅l iba de compras al supermercado. Me aferr茅 a mi esposa鈥.

Al igual que muchos de sus colegas en la industria, Damon tambi茅n conoce el sabor del fracaso. No todas sus pel铆culas han sido sucesos. En ese apartado de tropiezos figura en el primer puesto 鈥淭he Great Wall鈥 (2016), una pel铆cula que hasta su hija de 15 a帽os no entiende por qu茅 la hizo. 鈥淢antiene mis pies firmemente en el suelo鈥. A pesar de las burlas, el int茅rprete dice que Isabella y sus otras tres hijas comprendan su pasi贸n. 鈥淢e gusta que sepan que amo mi trabajo. Saben que lleva mucho tiempo y esfuerzo y que me llena鈥.

Dos novias famosas y un amor de pel铆cula con una desconocida Matt Damon y su esposa Luciana Bozan Barroso en la premiere de “The Informant” en Venecia (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)

Con una carrera admirable y la mejor relaci贸n con la prensa y sus fans, el actor juega esas cartas a favor de mantener su vida privada en la intimidad; algo que aprendi贸 despu茅s de su comentada relaci贸n con Winona Ryder en los 鈥90. Hoy a los 51 a帽os es un hombre casado y padre de cuatro hijas pero en sus inicios como gal谩n de Hollywood protagoniz贸 alguna situaci贸n amorosa que no lo dej贸 muy bien parado.

Corr铆a 1997 y el novato del cine en ese entonces se enamor贸 de la bella y divertida Minnie Driver mientras los dos filmaban 鈥En busca del destino鈥. Los actores formaron una de las parejas de moda en Hollywood. Hab铆an sido nominados al Oscar por sus papeles en dicha pel铆cula y 茅l incluso se llev贸 una estatuilla por el guion original de esa pel铆cula junto a su amigo Ben Affleck. Unos meses despu茅s, durante una aparici贸n en el popular programa de las mism铆sima Oprah Winfrey, Damon dijo ante las c谩maras que estaba soltero. A Driver aquella declaraci贸n la tom贸 desprevenida: 鈥Me pareci贸 fant谩sticamente inapropiado鈥.

Luego para empeorar la situaci贸n entre ellos lleg贸 Winona Ryder, quien termin贸 de romper el incipiente noviazgo, ya que el actor dej贸 a Driver por ella. El esc谩ndalo lo dejo muy expuesto y el p煤blico le dio la espalda por haberle sido infiel a su simp谩tica novia.

Driver estaba molesta con lo p煤blica que se volvi贸 su ruptura con Damon y c贸mo fue retratada por los medios. Pero su enojo mayor fue con su ex, quien la ningune贸 ante el p煤blico: 鈥Un mes antes estaba expresando su amor por m铆 a David Letterman鈥. Matt Damon, Minnie Driver y Ben Affleck en la premiere de “Good Will Hunting” en 1998

Dicen que fue Gwyneth Paltrow -entonces novia de Affleck, mejor amigo de Damon- la que hizo de celestina entre Ryder y Damon. Los actores se enamoraron y aparecieron de la mano en unas las fiestas de los Oscar en 1998. Luego la actriz de 鈥淒r谩cula鈥 acompa帽贸 a Damon a los Globos de Oro; el actor estaba nominado por 鈥淓l talento de Mr. Ripley鈥.

El amor fue breve. Meses m谩s tarde, Matt y Winona estaban cada uno por su lado. Winona Ryder y Matt Damon se besan en los Globos de Oro (Getty Images)

En ese momento, los tabloides lo comenzaron a vincular rom谩nticamente con la espa帽ola Pen茅lope Cruz, pero 茅l neg贸 siempre esos rumores a pesar de las diversas fotograf铆as de la 茅poca los mostraban en una situaci贸n m谩s que amistosa. Todo esto sucedi贸cuando la carrera de Damon estaba despegando y le sirvi贸 como experiencia. De hecho, ver c贸mo se desarrollaban sus relaciones en la prensa, llev贸 al ex alumno de Harvard a decidir no exponer m谩s sus noviazgos y salir con personas que no fueran del ambiente.

Durante una entrevista de Playboy en 2004, Damon fue sincero sobre su intenci贸n de mantener su vida amorosa fuera de los titulares. La f贸rmula: no m谩s famosas para 茅l.

鈥Si eres la pareja de portada, entonces est谩s jodido. No salgas con una celebridad. No creo que pueda enamorarme de una famosa. Me gusta que mi estilo de vida se sienta normal para m铆 la mayor parte del tiempo鈥, fue la advertencia que le dej贸 a los j贸venes actores. 鈥淓n estos d铆as definitivamente solo salgo, como decimos, con 鈥civiles鈥欌.

Cumpliendo su palabra, Damon termin贸 enamor谩ndose y formando una familia con una mujer que est谩 completamente alejada de la frivolidad y de las luces de Hollywood. Matt Damon, Pedro Almod贸var y Pen茅lope Cruz (The Grosby Group)

Casado con la argentina Luciana Barroso desde 2005, con quien tiene cuatro hijas, Damon lleva una vida discreta y fuera de los grandes focos de Hollywood. Contin煤a cultivando su amor por su Boston natal, es un gran fan del equipo de beisbol Red Sox, y en 2013 recibi贸 la Medalla de las Artes de Harvard, universidad en la que estudi贸 Literatura antes de obtener su primer papel en 1988 en 鈥Mystic Pizza鈥, filme protagonizado por Julia Roberts.

Con su historia de amor con Luciana se podr铆a escribir el guion de una comedia rom谩ntica. Todo comenz贸 detr谩s de una barra de un bar en Miami, donde la salte帽a, entonces de 24 de a帽os y madre de una ni帽a, trabajaba de camarera.

Matt estaba rodando escenas de su pel铆cula, 鈥淪tuck on You鈥, en Florida. Se supon铆a que la comedia de 2003 se filmar铆a en Hawaii, pero los hermanos Farrelly, que dirigieron la pel铆cula, la trasladaron a Miami. Al explicar los eventos que llevaron a su primer encuentro, Matt le dijo a Ellen DeGeneres en 2011: 鈥淣o s茅 de qu茅 otra manera se hubieran cruzado nuestros caminos si eso no hubiera sucedido si todas esas cosas no hubieran sucedido鈥.

鈥淯na noche, en medio de la filmaci贸n, un par de chicos del equipo dijeron: 鈥榁amos a ir a tomar una cerveza a alguna parte鈥. Yo dije 鈥楴o tengo ganas鈥 y ellos como que me arrastraron鈥. Fueron a un bar, donde Luciana trabajaba. Si bien Matt dijo que fue amor a primera vista, la versi贸n de Luciana de lo que sucedi贸 esa noche fue un poco diferente.

鈥淓staba trabajando como camarera en South Beach y 茅l estaba filmando una pel铆cula all铆 y el equipo termin贸 en el bar un s谩bado por la noche. La historia de Matt es que me vio al otro lado de la habitaci贸n y hab铆a una luz sobre m铆. Y yo dije: 鈥楽铆, era un club nocturno, hab铆a luces por todas partes鈥欌, brome贸 Luciana en declaraciones a Vogue Australia en 2018.

En un momento de la noche, Matt comenz贸 a ser reconocido por los presentes y decidi贸 resolver la situaci贸n de una manera un poco dram谩tica: 鈥淢e escond铆 detr谩s del bar, ella me mir贸, y me pregunt贸 qu茅 hac铆a ah铆鈥︹, record贸. Y ella decidi贸 aprovechar la situaci贸n: hizo que el famoso actor trabajara para ella. 鈥淢e hizo ganar un mont贸n de dinero en propinas鈥. Matt Damon y Luciana Barroso en el festival de Venecia en 2017 (AP)

En ese momento, Luciana estaba criando a su hija Alexia, de entonces 4 a帽os, como madre soltera; algo que la argentina dice fue una de las cosas que atrajo al actor hacia ella. 鈥Definitivamente tuvimos una conexi贸n de inmediato. Para m铆 es solo Matt鈥.

En tanto, Damon describe as铆 su flechazo instant谩neo por Luciana: 鈥淒icen que algo incre铆ble te pasa cuando conoces a la mujer del destino鈥, y as铆 fue. Juro por Dios que me sucedi贸 algo indescriptible. Cuando estaba en mis veintipico, me preguntaba si alguna vez ser铆a capaz de asentarme o ser铆a soltero toda la vida: una idea que me inquietaba. Pero encontr茅 a la persona correcta鈥, 隆y fue como si me fulminara un rayo鈥.

Inseparables, Matt lleg贸 a declarar en una entrevista: 鈥Literalmente, todo cambi贸 en mi vida. Me aterra la idea de perder a mi mujer. Mi vida es mucho m谩s f谩cil gracias a mi esposa y mi matrimonio. Todo tiene sentido鈥.

Se casaron el 9 de diciembre de 2005. Su boda fue de bajo perfil ya que la pareja no quer铆a medios ni tapas de revistas ni invitados famosos. En su lugar, intercambiaron anillos en una ceremonia civil privada realizada en Manhattan.

Al a帽o siguiente agrandaron la familia: en 2006 naci贸 Isabella; dos a帽os m谩s tarde, Gia Zavala, y en 2010, Stella. Matt, adem谩s, adopt贸 legalmente a la hija de Luciana con su primer marido. En 2013, la pareja renov贸 sus votos en un resort de Santa Luc铆a, en el Caribe. El actor y la argentina se conocieron en el 2003 en Miami, mientras 茅l rodaba “Stuck on You”. Ella era moza de un bar y, seg煤n palabras de la pareja, “el fechazo fue instant谩neo”. Desde entonces est谩n juntos y formaron una familia (Getty Images)

La familia cultiva el bajo perfil y se los suele ver juntos cuando toman vacaciones, aunque Luciana acompa帽a a su marido en eventos y alfombras rojas.

Cuando se le pregunt贸 cu谩l es el secreto de un matrimonio exitoso en Hollywood, Luciana dijo: 鈥淣i idea. Solo s茅 que creo que ambos nos sentimos muy afortunados de estar juntos, as铆 que no lo damos por sentado. Hay altibajos, pero en general es f谩cil y divertido鈥.

De vez en cuando surgen rumores de crisis, pero lo cierto es que siempre se muestran unidos. 鈥淯no debe estar con la persona que ama el mayor tiempo posible. Luciana es mi otra mitad. Tenemos un acuerdo: nunca estoy fuera de casa m谩s de dos semanas. Soy un tipo afortunado. Vivo rodeado de hermosas mujeres: mi esposa y mis cuatro hijas. No puedo disponer mucho tiempo del ba帽o, pero ese es solo un mal menor鈥, brome贸 el actor.

Pol茅micas declaraciones y por qu茅 call贸 ante los abusos de Harvey Weinstein Matt Damon ha sido noticia en los 煤ltimos a帽os por sus pol茅micas declaraciones (Reuters)

Todo su esfuerzo durante a帽os por no llamar demasiado la atenci贸n pareci贸 desmoronarse con sus pol茅micas declaraciones en 2017 despu茅s de que se conocieran los aberrantes abusos cometidos por Harvey Weinstein -hoy condenado a 23 a帽os de prisi贸n por violaci贸n y abuso sexual- y en plena explosi贸n del movimiento #MeToo.

鈥Creo que hay una gama de conductas, 驴no? Y tenemos que comprender que hay una diferencia entre darle palmaditas a alguien en el culo y violar o abusar de un ni帽o. Ambos comportamientos necesitan ser confrontados y erradicados sin cuestionamientos, pero no deber铆an ser puestos a la misma altura, 驴verdad?鈥, declar贸 el ganador del Oscar en una entrevista con ABC News. Pero eso no fue todo. Tambi茅n asever贸 que las denuncias se trataban de casos completamente aislados: 鈥Hay un mont贸n de hombres, la mayor铆a con los cuales he trabajado, que no hacen este tipo de cosas鈥.

Estas declaraciones generaron molestia en el p煤blico y en Hollywood por su falta de sensibilidad en un momento en el que numerosas mujeres, tras a帽os en silencio, hab铆an dado un paso al frente para denunciar incontables episodios de acoso y abuso sexual en Hollywood.

Criticado por actrices como Alyssa Milano o su ex novia Minnie Driver. Damon dio marcha atr谩s, pidi贸 perd贸n e hizo una promesa: 鈥Estoy realmente arrepentido. Muchas de esas mujeres son queridas amigas m铆as, y las amo, las respeto y las apoyo en lo que est谩n haciendo. Deber铆a sentarme en el asiento de atr谩s y cerrar la boca por un tiempo鈥.

鈥淨uerido Matt Damon no estamos indignadas porque alguien nos agarr贸 del culo en una foto. Estamos indignadas porque nos hicieron sentir que esto era normal. Estamos indignadas porque estuvimos silenciadas durante mucho tiempo鈥, le contest贸 Milano.

Damon fue uno de los primeros nombres que sali贸 al ruedo cuando los medios aseguraban que varias estrellas conoc铆an el accionar de Weinstein pero prefirieron mirar para otro lado.

En la misma entrevista con ABC News, para hablar de la pel铆cula 鈥淪uburbicon鈥, Damon y Georgle Clooney fueron cuestionados sobre Weinstein, entonces Damon dijo que sab铆a del incidente del poderoso productor con Gwyneth Paltrow, pero por boca de Ben Affleck, quien fue novio de la actriz en los 90. En un primer momento cuando comenzaron a conocerse los primeros casos contra Weinstein y fue acusado de ser 鈥渃贸mplice鈥 del empresario, el actor se defendi贸: 鈥No todo el mundo lo sab铆a鈥. Luego se retract贸.

鈥Nunca habl茅 con Gwyneth de eso. Sab铆a la historia porque me la cont贸 Ben, que sali贸 con ella despu茅s de Brad Pitt鈥, confes贸 el actor. 鈥Ellos hab铆an llegado a alg煤n tipo de acuerdo o de entendimiento porque ella era algo as铆 como la primera dama de Miramax y pod铆a lidiar con Weinstein sin necesidad de que la ayud谩ramos鈥, se excus贸.

No obstante, Damon neg贸 estar al tanto de la conducta serial de Weinstein: 鈥Yo sab铆a que era un imb茅cil y 茅l estaba orgulloso de eso. Sab铆a que era un mujeriego. Nunca se me pas贸 por la cabeza que fuera un depredador sexual y criminal. Nunca鈥.

Paltrow y Damon trabajaron juntos en 1999 en 鈥淓l talento de Mr. Ripley鈥, producida por Weinstein, tres a帽os despu茅s de que Pitt, entonces novio de la ganadora del Oscar, tuviera que defenderla cuando el productor la acos贸 en la habitaci贸n de un hotel. 1999 Miramax post-Oscar party Grosby

En una rueda de prensa en 2015, Damon se declar贸 a favor de que los actores gay se quedaran en el armario. Posteriormente, en una entrevista con la presentadora Ellen DeGeneres afirm贸 que sus comentarios hab铆an sido malinterpretados por la prensa y que 茅l s贸lo estaba diciendo 鈥que los actores son m谩s efectivos cuando son un misterio鈥.

No ser铆a la primera ni la 煤ltima vez que el actor de Boston se ver铆a obligado a pedir disculpas p煤blicas por hablar de m谩s. A principios de a帽o fue noticia por contar abiertamente queuna de sus hijas le ense帽贸 a no usar insultos homof贸bicos.

En una entrevista con The Sunday Times, un orgulloso Damon comparti贸 que 鈥渉ace unos meses鈥 dej贸 de usar usar la palabra 鈥淔aggot鈥 (maric贸n), un t茅rmino peyorativo que se utiliza en ingl茅s para referirse a los homosexuales, despu茅s de que su hija le pidiera que no lo hiciera m谩s.

Ir贸nicamente, Damon tambi茅n reconoc铆a en la entrevista con el citado medio que las palabras a menudo se sacan de contexto, por lo que ha aprendido a 鈥渃allarse m谩s鈥.

Ante las duras cr铆ticas que recibi贸 por parte del p煤blico y la comunidad LGTBI,dijo que todo se trat贸 de un mal entendido y neg贸 ser hom贸fobo: 鈥La conversaci贸n con mi hija no fue un despertar personal鈥, declar贸 a Variety.

El peor error de su carrera le cost贸 280 millones de d贸lares El actor Matt Damon, en el Festival de Cannes (EFE)

De paso por el Festival de Cannes para presentar su pel铆cula 鈥Stillwater鈥, de Tom McCarthy, Damon dio a conocer que rechaz贸 el papel principal de 鈥淎vatar鈥, uno de los grandes 茅xitos del cineasta James Cameron, pese a que director le hizo una oferta m谩s que tentadora.

鈥淢e ofrecieron una peque帽a pel铆cula llamada 鈥楢vatar鈥, James Cameron me ofreci贸 el 10% de la misma鈥, cont贸 el actor estadounidense, de 50 a帽os, a Deadline. Y afirm贸 con humor: 鈥Pasar茅 a la historia. Nunca conocer谩n a un actor que haya rechazado m谩s dinero鈥.

Finalmente el papel principal recay贸 en manos del hasta ese momento desconocido int茅rprete australiano Sam Worthington, quien protagoniz贸 la pel铆cula de ciencia ficci贸n junto a Zoe Saldana, Joel David Moore, Stephen Lang y Sigourney Weaver, entre otros.

La pel铆cula fue un boom de taquilla, recaudando 2.800 millones de d贸lares en todo el mundo, lo que significa que el actor se hubiera llevado 280 millones en el bolsillo.

Damon explic贸 que declin贸 la oferta de trabajo del director de 鈥淭itanic鈥 porque estaba rodando una de las producciones de la popular y exitosa franquicia de Jason Bourne y decidi贸 ser fiel a uno de los personajes que m谩s ha marcado su carrera. No obstante, confes贸 que todos aquellos millones perdidos no han sido lo que m谩s lamenta de aquel asunto. 鈥淛ames Cameron trabaja muy poco. Da la sensaci贸n de que ha hecho m谩s. Me di cuenta de que diciendo que no, estaba perdiendo la 煤nica oportunidad de trabajar con 茅l鈥.

En este encuentro con la prensa en Cannes tambi茅n mencion贸 que rechaz贸 dirigir y protagonizar aclamadas y galardonadas pel铆culas como 鈥淢anchester By The Sea鈥, ganadora de dos premios Oscar, al considerar que no era lo correcto, ya que tras leer el guion de Kenneth Lonergan crey贸 que Casey Affleck -hermano de Ben-encajaba mejor en el papel que 茅l.

Seguir leyendo:Los secretos de Brooke Shields: fotos desnuda para Playboy a los 10 a帽os, la explotaci贸n de su madre y el amor por fax con Andre AgassiLos secretos de Brendan Fraser: el abuso sexual que ocult贸 por a帽os, su colapso corporal y un divorcio que casi lo arruinaLos secretos de Jonah Hill: una cicatriz inspiradora, la suma rid铆cula que cobr贸 en 鈥淓l Lobo de Wall Street鈥 y su venganza con sushi contra Leonardo DiCaprio