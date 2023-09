Los Pumas vencieron a Samoa en un partido muy áspero y sumaron su primer triunfo en el Mundial de rugby

Los Pumas sumaron su primer triunfo en el Mundial de rugby de Francia 2023 al vencer este viernes por la tarde a Samoa, en un tan entretenido como sufrido 19 a 10. El equipo dirigido por el australiano Michael Cheika se recuperó así de la derrota inicial ante Inglaterra para subir en la tabla y apuntar al segundo puesto del grupo para pasar a cuartos de final.

Completadas las presentaciones ante Inglaterra (12-27) y Samoa (19-10) y cumplida la fecha libre, Los Pumas volverán al ruedo este sábado 30 ante Chile, un partido que no debería traerle problemas a los dirigidos por Cheika. En lo que va de Mundial, el conjunto trasandino perdió sus dos encuentros por resultado casi idéntico: 12-42 con Japón y 12-43 con Samoa. El partido se jugará a las 10 en Nantes.

La quinta y última fecha de la fase de grupos será ante Japón, en un duelo con posibilidades de transformarse en un mano a mano por el segundo puesto del grupo. El conjunto asiático ya perdió con Inglaterra (12-34) y estará jugando este jueves 28 en otro cruce vital para sus aspiraciones, ante Samoa, desde las 16. El partido con Los Pumas será el domingo 8 de octubre a las 8 de la mañana, en Nantes.

CHEIKA: “ESTAMOS CONTENTOS”

“Estamos contentos que pudimos ganar de esta manera. No es que jugamos mal, pienso que hicimos muchas buenas cosas en el partido. Y en la zona del ingoal necesitamos estar más finos. En la defensa les metimos mucha presión pero no me gusta que les dimos el try porque es un sólo try en dos partidos”, dijo el australiano Cheika, entrenador de Los Pumas, en un castellano esforzado.