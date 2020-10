Los modelos tradicionales no pueden predecir con certeza la evolución de una epidemia

Un nuevo estudio muestra que los modelos epidemiol√≥gicos tradicionales, como los de tipo SIR empleados para pronosticar el comportamiento de epidemias, no pueden predecir con certeza la evoluci√≥n de una epidemia, ni el pico ni el final, mientras la epidemia est√° teniendo lugar. ‚ÄúA lo m√°s que podemos aspirar es a obtener predicciones probabil√≠sticas, como las del tiempo, donde se nos informe de con qu√© probabilidad se puede alcanzar el pico antes de una fecha dada, por ejemplo‚ÄĚ, explica la investigadora Susanna Manrubia, del Centro Nacional de Biotecnolog√≠a (CNB-CSIC), que ha coordinado el estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). El trabajo es fruto de la colaboraci√≥n de los investigadores Susanna Manrubia y Sa√ļl Ares, del CNB-CSIC; Jos√© A. Cuesta, de la Universidad Carlos III; y Mario Castro, de la Universidad Pontificia Comillas.

‚ÄúEste problema que presentan los modelos tradicionales se puede atenuar con m√°s y mejores datos, y con modelos testados en distintos contextos, pero no se puede resolver completamente‚ÄĚ, a√Īaden los autores. En los modelos tradicionales de la epidemiolog√≠a se divide a la poblaci√≥n en cierto n√ļmero de clases o ‚Äúcompartimentos‚ÄĚ: individuos susceptibles, infectados, recuperados, y varias otras dependiendo de cada caso particular. Estos ‚Äúmodelos de tipo SIR‚ÄĚ, por las iniciales de las clases b√°sicas anteriores, capturan las caracter√≠sticas fundamentales de la din√°mica de un proceso de propagaci√≥n de infecciones. ‚ÄúPero en este estudio hemos mostrado que los datos emp√≠ricos no pueden predecir el curso futuro de la epidemia, cu√°ndo llegar√° a su m√°ximo, si habr√° o no un repunte, cu√°l ser√° el n√ļmero final de fallecidos o si el confinamiento tendr√° el efecto deseado‚ÄĚ, detallan.

‚ÄúMediante los datos oficiales publicados por el Ministerio de Sanidad y las comunidades aut√≥nomas, con reportes diarios de casos confirmados, pacientes recuperados y fallecidos, obtenemos un conjunto de par√°metros compatibles con las observaciones mediante m√©todos de ajuste estad√≠stico‚ÄĚ, indica la investigadora. ‚ÄúSi bien el ajuste es excelente para el conjunto de Espa√Īa y sus Comunidades Aut√≥nomas, la sensibilidad de los modelos SIR a variaciones en el valor de los par√°metros, como la tasa de infecci√≥n del virus, impide la predicci√≥n a medio y largo plazo‚ÄĚ, a√Īaden. ‚ÄúPor desgracia, este resultado tambi√©n implica que no podemos determinar en estos momentos la magnitud ni la duraci√≥n de la segunda ola‚ÄĚ, indican.

‚ÄúEsta sensibilidad es an√°loga a la que se observa en los sistemas ca√≥ticos, donde dos condiciones iniciales ligeramente distintas divergen exponencialmente r√°pido. Este principio subyace a la imposibilidad de predecir el tiempo que har√° m√°s all√° de unos pocos d√≠as vista. Es decir, el hecho de que un modelo epidemiol√≥gico de tipo SIR (que entra√Īa un crecimiento exponencialmente r√°pido de las variables en la etapa de expansi√≥n de la epidemia) sea capaz de reproducir el pasado no implica que sea capaz de predecir el futuro‚ÄĚ, argumenta los autores. (Fuente: CSIC/DICYT)