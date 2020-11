LOS JÓVENES Y LA PANDEMIA. Médico aseguró que hay adolescentes que están llevando bien el encierro

El médico especialista en adolescentes, Rubén Vivas en contacto con la AM990 acerca de cómo los jóvenes viven la pandemia en nuestra provincia.

Vivas comenzó diciendo “veo en los jóvenes que yo asisto que la están llevando bien aparentemente. Los adolescentes en general son seres absolutamente inquietos, permanentemente están queriendo trasgredir normas o llevarles la contra a los adultos que les delimitan ciertas conductas, obviamente que eso por ahí molesta a la gente en general, pero si uno les hace tomar conciencia yo creo que los jóvenes entienden”.

Y añadió “cuando hablamos de los factores de riesgo, yo creo que la responsabilidad es de los adultos porque creo que si uno es padre de un menor de edad no lo debe dejar a fiestas donde habrán muchas personas porque sabes que estas trasgrediendo y por ahora es una libertad que está restringida por el bien de todos”.

“Si bien no hay circulación viral en Formosa, pero de todas maneras las normas que los jóvenes trasgreden hay que cumplirlas. Esto de las fiestas clandestinas en cuanto al número si o que además según lo que he podido leer en las redes se han encontrado algunas sustancias que no están permitidas y es un peligro para todos”, dijo.

“Creo que los adultos son los responsables desde el momento que le dan la llave de la casa y el permiso para que ellos vayan”, señaló.

En cuanto hay como que tratar a los jóvenes en cuánto al hartazgo, indicó “lo que he tenido muchísimo es que algunos jóvenes están melancólicos, tristes o algunos con depresión y eso se profundiza con aquellos que no están en buenas relaciones con sus padres, esta gente si la pasa mal, pero son patologías previas y se ha acentuado con esta pandemia, después están los otros jóvenes que en esta época de aislamiento la están pasando bien”.

Vale señalar que el médico aseguró que él no ha tenido jóvenes que ha tenido que tratar a adolescentes que hayan tenido casos de violencia por la pandemia, pero si por otros motivos.