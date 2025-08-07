Los hábitos que ayudan a proteger la función cerebral y prevenir la demencia, según las últimas investigaciones

El 46% presentó avances en una prueba diseñada para evaluar memoria, juicio, resolución de problemas y habilidades para realizar tareas cotidianas, además de actividades recreativas y cuidado personal. Ornish también señaló que el 37,5% de los participantes no evidenció deterioro cognitivo durante las 40 semanas del estudio. Así, más del 83% de los pacientes mejoró o mantuvo su función cognitiva a lo largo del programa de cinco meses.

Los nuevos hallazgos reflejan lo que otras investigaciones han asegurado sobre las intervenciones en el estilo de vida ante el Alzheimer, como el estudio US POINTER, el ensayo clínico que examina cómo un estilo de vida saludable puede mejorar la salud cerebral.

Con el objetivo de prevenir el deterioro cognitivo en adultos mayores con factores de riesgo, el estudio US POINTER (US Study to Protect Brain Health Through Lifestyle Intervention to Reduce Risk) se implementó como un ensayo clínico aleatorizado y multicéntrico en Estados Unidos durante dos años. Según JAMA, la investigación reclutó a más de 2.000 participantes de entre 60 y 79 años, cognitivamente sanos pero con conductas sedentarias, alimentación subóptima y otros factores asociados al riesgo de declive cognitivo, como edad, antecedentes familiares, elevado riesgo cardiometabólico, sexo masculino y pertenencia a determinados grupos étnicos y raciales.

Los participantes se distribuyeron aleatoriamente en dos ramas: una con intervención autoguiada y otra con intervención estructurada. Ambos enfoques se basaron en cinco componentes: ejercicio físico, dieta, actividades de estimulación cognitiva, vínculo social y vigilancia de la salud vascular, pero la intensidad y el acompañamiento variaron en cada caso.

En el grupo autoguiado, la intervención incluyó solo seis contactos, educación sobre ejercicio, nutrición y salud, además de reuniones grupales y consultas clínicas extras. El grupo estructurado, en cambio, contó con un plan más intensivo formado por 38 encuentros grupales, 26 seguimientos telefónicos sobre la dieta, siete sesiones de coaching en salud, cuatro controles clínicos y soporte adicional según requerimiento. Parte de la rutina semanal consistió en cuatro entrenamientos aeróbicos de alta intensidad, dos sesiones dedicadas a fuerza, dos a estiramiento y equilibrio, seguimiento de la dieta MIND y realización de ejercicios cognitivos computarizados al menos tres veces por semana.

El programa de prevención propuesto por Ornish promueve comer bien, moverse más, estresarse menos y amar más (Imagen Ilustrativa Infobae) El programa de prevención propuesto por Ornish promueve comer bien, moverse más, estresarse menos y amar más (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasados los dos años, ambos grupos mostraron avances en el puntaje compuesto para memoria, agilidad mental y función ejecutiva. El grupo estructurado presentó una mejora de 0,243 desviaciones estándar, mientras que el autoguiado avanzó 0,213 desviaciones estándar. La diferencia adicional fue estadísticamente significativa (P=.008), aunque modesta en términos clínicos: 0,029 desviaciones estándar, lo que supone un beneficio relativo cercano al 14%.

La tendencia positiva se reflejó en subgrupos predefinidos, incluyendo diferentes franjas etarias, sexo, portadores o no del gen APOEε4 y personas con riesgo cardiovascular. El grado de compromiso fue alto: menos del 4% desistió y un 89% completó todas las evaluaciones a lo largo de los 24 meses.

En América Latina, la neuropsicóloga Lucía Crivelli lidera investigaciones sobre intervenciones multidominio enfocadas en la prevención del deterioro cognitivo, adaptando y validando protocolos como el US POINTER según las características socioculturales regionales. Su línea de investigación se centra en determinar la eficacia de intervenciones relacionadas con la actividad física, la alimentación, la estimulación cognitiva y la salud vascular en diferentes poblaciones fuera de Estados Unidos y Europa.

Por caso, un informe de la revista The Lancet planteó que el 45% de los casos de demencia podrían evitarse si se identifican y controlan los factores de riesgo a lo largo de la vida.