Los Gimnasios Terapéuticos cerraron el año

Los Gimnasios Terapéuticos, dependientes de la Secretaría de Deportes y
Recreación Comunitaria, realizaron su cierre de temporada 2025,
estimando retomar las actividades en cada sede a comienzos de marzo del
año que viene.
Este martes 16 fue el turno del Centro Comunitario del barrio Nueva
Formosa y, en ese marco, el titular de Deportes, Mario Romay, explicó que,
durante el verano, las personas mayores que asisten a las diversas sedes
podrán desarrollar actividades físicas en los parques acuáticos, piletas
públicas y los demás espacios de organismos con los que tienen convenios
para hacer, por ejemplo, Aquagym.
“Y se vuelve a partir de marzo tanto al EPET N°7, al Centro Comunitario
de la Nueva Formosa, el Estadio Centenario, el Estadio Cincuentenario, al
Polideportivo La Paz, etc. Cuando un poco aflojan los calores, volvemos
todos juntos”, anticipó.
Asimismo, el funcionario precisó que, durante esta semana, cada sede
realizó su cierre de acuerdo al día que tienen clases por lo que allí, en la
Nueva Formosa, se concretó este martes “un cierre de manera formal para
despedirnos de la temporada 2025”.
Recordó, también, que estos espacios recreativos destinados a personas
mayores funcionan en 16 localidades donde los diversos intendentes, a
través de sus Direcciones de Deporte, gestionan “bajo la línea de nuestra
Secretaría”.
“Así que yo calculo que, en este año, habrá alrededor de 1700 personas
que día a día tratan de vivir su jubileo con actividad física, con un poco de
deporte, compartir con el otro, porque se levantan a las 7 de la mañana,
algunos tienen algunas patologías, otros ya vienen más avanzados y a
través de los Gimnasios Terapéuticos pudieron mejorar su condición física
y también la parte mental”, sostuvo.
En ese sentido, Romay aseguró que, en los Gimnasios, “el Estado está más
que presente”, no solamente con “mantener los espacios que se han
inaugurado muchísimos en el segundo año, donde la política nacional le ha
dicho que no a la obra pública”.
“Nosotros, por ejemplo, acá en Formosa, y hablando de la actividad física y
del deporte, hemos inaugurado además de los parques acuáticos,
polideportivos, canchas de fútbol, este Centro Comunitario que
compartimos con el Ministerio de la Comunidad y no solamente en la parte
infraestructural, sino también en mantener el personal activo destinado a
esta práctica”, señaló.
Por último, el Secretario adelantó que, esta temporada de verano, el
organismo a su cargo tiene previsto “todo lo que sean deportes en arena
que, casi todas las piletas y parques acuáticos de la provincia, cuentan con
un cajón de arena”, al mismo tiempo que, valoró, “los intendentes nos
acompañan poniendo recursos humanos y materiales”.
“Ahora hacemos un breve descanso hasta el 15 de enero y, luego, ya
empezamos con las competencias deportivas en el marco de los Juegos
Evita Formoseños de Playa, que nos van a traer los clasificados de cada
departamento para poder hacer una final provincia, como siempre, acá en la
ciudad capital”, cerró.