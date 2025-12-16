Los Gimnasios Terapéuticos cerraron el año

Los Gimnasios Terapéuticos, dependientes de la Secretaría de Deportes y

Recreación Comunitaria, realizaron su cierre de temporada 2025,

estimando retomar las actividades en cada sede a comienzos de marzo del

año que viene.

Este martes 16 fue el turno del Centro Comunitario del barrio Nueva

Formosa y, en ese marco, el titular de Deportes, Mario Romay, explicó que,

durante el verano, las personas mayores que asisten a las diversas sedes

podrán desarrollar actividades físicas en los parques acuáticos, piletas

públicas y los demás espacios de organismos con los que tienen convenios

para hacer, por ejemplo, Aquagym.

“Y se vuelve a partir de marzo tanto al EPET N°7, al Centro Comunitario

de la Nueva Formosa, el Estadio Centenario, el Estadio Cincuentenario, al

Polideportivo La Paz, etc. Cuando un poco aflojan los calores, volvemos

todos juntos”, anticipó.

Asimismo, el funcionario precisó que, durante esta semana, cada sede

realizó su cierre de acuerdo al día que tienen clases por lo que allí, en la

Nueva Formosa, se concretó este martes “un cierre de manera formal para

despedirnos de la temporada 2025”.

Recordó, también, que estos espacios recreativos destinados a personas

mayores funcionan en 16 localidades donde los diversos intendentes, a

través de sus Direcciones de Deporte, gestionan “bajo la línea de nuestra

Secretaría”.

“Así que yo calculo que, en este año, habrá alrededor de 1700 personas

que día a día tratan de vivir su jubileo con actividad física, con un poco de

deporte, compartir con el otro, porque se levantan a las 7 de la mañana,

algunos tienen algunas patologías, otros ya vienen más avanzados y a

través de los Gimnasios Terapéuticos pudieron mejorar su condición física

y también la parte mental”, sostuvo.

En ese sentido, Romay aseguró que, en los Gimnasios, “el Estado está más

que presente”, no solamente con “mantener los espacios que se han

inaugurado muchísimos en el segundo año, donde la política nacional le ha

dicho que no a la obra pública”.

“Nosotros, por ejemplo, acá en Formosa, y hablando de la actividad física y

del deporte, hemos inaugurado además de los parques acuáticos,

polideportivos, canchas de fútbol, este Centro Comunitario que

compartimos con el Ministerio de la Comunidad y no solamente en la parte

infraestructural, sino también en mantener el personal activo destinado a

esta práctica”, señaló.

Por último, el Secretario adelantó que, esta temporada de verano, el

organismo a su cargo tiene previsto “todo lo que sean deportes en arena

que, casi todas las piletas y parques acuáticos de la provincia, cuentan con

un cajón de arena”, al mismo tiempo que, valoró, “los intendentes nos

acompañan poniendo recursos humanos y materiales”.

“Ahora hacemos un breve descanso hasta el 15 de enero y, luego, ya

empezamos con las competencias deportivas en el marco de los Juegos

Evita Formoseños de Playa, que nos van a traer los clasificados de cada

departamento para poder hacer una final provincia, como siempre, acá en la

ciudad capital”, cerró.