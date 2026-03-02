Los docentes, al paro: el inicio de las clases se verá afectado en todo el país

El inicio de las clases, que hoy deberían comenzar en dieciséis provincias, se verá afectado por un paro de los gremios docentes. La medida de fuerza fue convocada por el conjunto de los sindicatos: además de la Ctera llamaron a no dar clases los gremios enrolados en la CGT (es decir UDA, Sadop, Amet y CEA). Su reclamo principal es que el Gobierno reabra efectivamente, y no solo en lo discursivo, la paritaria nacional docente, una instancia de negociación del salario inicial de los maestros que Milei desconoció -y luego eliminó- desde su primer año de gestión.

El Gobierno sintió el impacto del anuncio del paro y convocó a los gremios nacionales a una reunión de la paritaria nacional para este mismo lunes. Ayudó tambièn a esto un fallo de un tribunal laboral, que le ordenó retomar estas negociaciones.

Junto con la demanda de recuperar la paritaria nacional, los docentes tienen un listado de otros reclamos:

-La restitución del FONID: o Fondo Nacional de Incentivo Docente, eliminado por la presidencia de Javier Milei, que representaba una parte importante del salario de bolsillo ya que agregaba una suma complementaria del salario a todos los maestros del país.

-El aumento del presupuesto: el pedido es de un incremento urgente de los fondos destinados a educación y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo.

-Rechazo a la reforma laboral: “Esta reforma no busca la mejora de las condiciones laborales, sino la flexibilización de las relaciones laborales y la continuidad de la pérdida de empleo”, subrayò la Ctera en su convocatoria al paro.

-Rechazo al proyecto de “Libertad Educativa”: que es considerado un avance privatizador e incluye entre sus propuestas que la educación se financie desde la demanda, con vouchers.

-Conflicto universitario: El paro también incluye el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

La medida de fuerza afectará el inicio de clases de más de ocho millones de alumnos.

Un paro con clases en la calle

El paro incluirá el dictado de clases públicas en la calle.

En la Provincia de Buenos Aires, donde el gremio de base de Ctera, el Suteba, tiene sintonía con el gobernador Axel Kicillof también habrá una medida de fuerza. El Suteba viene de rechazar, por considerar insuficiente, la propuesta salarial del gobierno provincial, un 3% de aumento y un bono de 250.000 pesos, y llamó a sus docentes a hacer huelga.

Así, por primera vez en seis años, las escuelas de la provincia más poblada del país no iniciarán con normalidad las clases en la fecha prevista.

“Con una inflación que no da tregua, ofrecer un tres por ciento es una invitación al conflicto”, señalaron desde las bases sindicales bonaerenses. Situaciones similares se replican en otras 15 jurisdicciones.

En provincias como Chubut, la medida se extiende incluso por 72 horas, reflejando focos de conflicto local que se suman a la protesta nacional.

Los docentes y la reforma laboral

La novedad de este inicio de ciclo es la contundencia de la unidad. El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) también confirmó su adhesión. Margarita Orellano, referente del sector, explicó que la situación de los docentes en colegios de gestión privada no es ajena a la crisis general: “Estamos defendiendo la educación como un derecho, no como un servicio transable”.

Desde el Gobierno, la postura se mantiene rígida. Se ha confirmado que se descontará el día a quienes se sumen a la huelga, una medida que los sindicatos califican de “persecutoria” y que solo sirve para caldear un clima ya de por sí tenso.

Sin embargo, este inicio de clases condicionado por los reclamos, funcionará como un termómetro para medir la fuerza del sindicalismo docente ante el nuevo marco creado por la reforma laboral.

Desde Ctera plantean que la sanción de la reforma “constituye un grave retroceso social y democrático”, que profundizará la desigualdad y consolidará “un modelo de exclusión para millones de trabajadoras y trabajadores de nuestro país”.

“Se trata de una ofensiva que busca beneficiar a los sectores concentrados de la economía a costa del salario, la estabilidad laboral y la destrucción de la industria nacional”, dijo el gremio docente más numeroso del país sobre la ley aprobada el viernes.

La confederación docente convocó por esto “a continuar y profundizar la lucha en las calles, junto a las centrales sindicales y las organizaciones sociales, para defender el trabajo digno, el salario y los derechos laborales, y para rechazar toda política que implique pérdida de derechos”.