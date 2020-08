Los detalles escabrosos del escándalo que tuvo el capitán del Manchester United: inyectaron a su hermana con una droga para desmayarla

La prensa inglesa reveló algunos pormenores del episodio que vivió el futbolista Harry Maguire mientras estaba de vacaciones en Grecia y por el que terminó detenido

Después de desatarse un escándalo en Inglaterra por la detención en Grecia del futbolista Harry Maguire, capitán del Manchester United, la prensa británica revela más detalles de ese episodio nocturno que derivó que una pelea con policías y el traslado del jugador de 27 años a la comisaría junto a su hermano Joe y su amigo Chris Sharman por defender a su hermana Daisy.

El periódico The Sun, que sigue el caso muy de cerca, informó este martes que la hermana de Maguire fue inyectada con una “droga de violación” por dos ciudadanos albaneses y “los ojos se pusieron en blanco” al desmayarse esa noche en Mykonos, donde el defensor estaba de vacaciones tras ser eliminado con su equipo de la Europa League.

Este medio cuenta que Harry Maguire inició la pelea al término de una noche de fiesta que inició con una visita a un bar llamado Bonbonniere. El incidente se desató cuando unos hombres albaneses se le acercaron a su hermana mientras ellos compraban hamburguesas en la isla griega. Daisy rechazó a uno de los hombres y terminó herida en el brazo. En primer lugar se creyó que había sido apuñalada con un arma metálica, pero ahora se sabe que esa herida fue provocada por una aguja.

Fern Hawkins, la novia del futbolista, fue quien estaba más cerca de Daisy y alertó a todos de lo que había sucedido, lo que provocó que Harry Maguire y sus amigos iniciaran una pelea con los hombres albaneses. Un grupo de policías encubierto intervino rápidamente y un agente fue agredido, lo que derivó en la detención del capitán del United, su hermano y un amigo. The Sun incluso cuenta que en medio de la pelea un policía presuntamente pateó a Maguire en la pierna y le dijo “tu carrera ha terminado.”

Según la información de la prensa británica, Maguire –quien cobra USD 250.000 por semana– dijo a los agentes que podía pagarles para que no lo arresten: “¿Saben quién soy? Soy el capitán del Manchester United, soy muy rico, puedo darles dinero, por favor déjenos ir”.

El juicio de Maguire, quien hace un año se convirtió en el defensor más caro del mundo al fichar por Los Diablos Rojos a cambio de USD 97 millones, está en marcha. El zaguero fue puesto en libertad condicional y se les abrió un expediente a él y sus acompañantes por violencia contra los funcionarios, lesiones corporales e intento de soborno a fin de evitar su arresto.

Ninguno de los acusados, incluido Maguire, se presentará en la corte y han negado los cargos. Serán representados por su equipo legal, que es liderado por el abogado Alexis Anagnostakis. Podrán apelar la decisión en un tribunal superior en caso de ser declarados culpables. La información de la prensa inglesa es que Anagnostakis va a recurrir a un video filmado desde fuera de la estación de policía de Mykonos que muestra cómo la policía “maltrató” a su cliente.

Quien sí estuvo en el juicio fue Ashden Morley, uno de los amigos del jugador, quien contó detalles de lo que sucedió en el altercado, que se desató cuando llegó una camioneta que había contratado Harry Maguire para volver al hotel: “Cargamos a Daisy, comenzó a reponerse. Todas las chicas estaban gritando. La gente nos preguntaba qué había pasado, había una gran conmoción”.

Según Morley, se dieron cuenta de que había dos autos detrás de ellos “siguiendo cada uno de sus movimientos” y que se asustaron cuando el conductor se detuvo en un patio y cinco o seis hombres los obligaron a bajar. Dijo que temían ser secuestrados “para pedir rescate” hasta que se dieron cuenta que eran policías.

Daisy ha vuelto a Gran Bretaña, mientras que Harry y su hermano Joe están en territorio griego resolviendo su situación legal. Alan, el padre del futbolista, ha viajado para acompañarlos en la fiscalía de la isla de Syros.

Mientras tanto, este incidente no ha privado a Harry Maguire de ser convocado por Gareth Southgate a la selección de Inglaterra para los partidos ante Islandia y Dinamarca (5 y 8 de septiembre) por la UEFA Nations League. El ex jugador del Leicester ha disputado 26 partidos con The Three Lions y fue un jugador importante en el equipo que llegó a semifinales del Mundial de Rusia 2018.