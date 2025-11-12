Los centros de distribución del Plan Nutrir no atenderán los feriados del 21 y 24 de noviembre

Anahí Santander, coordinadora ejecutiva del Plan Provincial Alimentario
Nutrir, destacó esta política pública del Gobierno de Formosa, a través de
la cual se garantiza el acceso a los alimentos a las personas en situación de
vulnerabilidad mediante la entrega de bolsones con productos cultivados en
las chacras de los pequeños productores paipperos.
También informó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que
“estamos en la segunda semana de la entrega del mes de noviembre de los
bolsones, los cuales de acuerdo a la época, se componen de variados
alimentos”.
En tanto que “la novedad es que, como tendremos los feriados del 21 y 24”,
confirmó que “esos días los centros de distribución de la ciudad capital
permanecerán cerrados”.
Y recordó, a su vez, que las entregas son siempre de lunes a viernes en dos
turnos, por la mañana de 7 a 12 y por la tarde, de 15 a 19 horas.
Asimismo, puntualizó que “los beneficiarios tienen su tarjeta magnética
donde constan sus datos personales, fijándose la semana, el día y el centro
al que tiene que concurrir para retirar el bolsón alimentario”.
Por otro lado, hizo notar que “hay un equipo de nutrición” dentro del Plan
Nutrir, desde donde se hace hincapié “en cómo preparar los alimentos”.
Ante cualquier consulta, deben acercarse a los Espacios de Encuentro de la
Comunidad Organizada (ECO) y allí se les brindará toda la información
con respecto a este programa del Gobierno de Formosa, señaló por último.
