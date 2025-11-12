Los centros de distribución del Plan Nutrir no atenderán los feriados del 21 y 24 de noviembre

Anahí Santander, coordinadora ejecutiva del Plan Provincial Alimentario

Nutrir, destacó esta política pública del Gobierno de Formosa, a través de

la cual se garantiza el acceso a los alimentos a las personas en situación de

vulnerabilidad mediante la entrega de bolsones con productos cultivados en

las chacras de los pequeños productores paipperos.

También informó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que

“estamos en la segunda semana de la entrega del mes de noviembre de los

bolsones, los cuales de acuerdo a la época, se componen de variados

alimentos”.

En tanto que “la novedad es que, como tendremos los feriados del 21 y 24”,

confirmó que “esos días los centros de distribución de la ciudad capital

permanecerán cerrados”.

Y recordó, a su vez, que las entregas son siempre de lunes a viernes en dos

turnos, por la mañana de 7 a 12 y por la tarde, de 15 a 19 horas.

Asimismo, puntualizó que “los beneficiarios tienen su tarjeta magnética

donde constan sus datos personales, fijándose la semana, el día y el centro

al que tiene que concurrir para retirar el bolsón alimentario”.

Por otro lado, hizo notar que “hay un equipo de nutrición” dentro del Plan

Nutrir, desde donde se hace hincapié “en cómo preparar los alimentos”.

Ante cualquier consulta, deben acercarse a los Espacios de Encuentro de la

Comunidad Organizada (ECO) y allí se les brindará toda la información

con respecto a este programa del Gobierno de Formosa, señaló por último.