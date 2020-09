Los beneficios del aceite de CBD en la salud

El Cannabidiol, mejor conocido como CBD, es un compuesto de la planta de cannabis valorado por su efecto psicotr√≥pico que se utiliza para combatir ciertas enfermedades y s√≠ntomas. Esto quiere decir que se utiliza con fines terap√©uticos debido a que influye directamente en el sistema nervioso central. Ahora bien, sigue siendo tema de discusi√≥n el uso del aceite de CBD en Espa√Īa, por lo que aqu√≠ te despejamos todas las dudas al respecto.

Propiedades del aceite de CBD

Los beneficios del aceite de CBD son más que evidentes. Se sabe que este compuesto era utilizado en la época precristiana en la India para fines terapéuticos. En Grecia, también era utilizado con frecuencia, incluso hay registros que indican las propiedades que tiene el CBD para la salud.

En la actualidad, el cannabis ha tomado más relevancia luego de que una gran cantidad de fármacos sintéticos perdieran eficacia sobre enfermedades con alto nivel de movilidad. Es así como se volvió a tener en cuenta el CBD para terapias médicas. Los resultados del cannabis en la salud son empíricos, medibles y reproducibles. Por tanto, se sigue insistiendo en las propiedades que tiene sobre la salud de pacientes con enfermedades de gran envergadura.

La marihuana utilizada con fines medicinales ofrece incontables beneficios a pacientes asmáticos, con diabetes, epilepsia y apoptosis de células tumorales. También funciona como antiséptico, antiinflamatorio, anti convulsionante y por supuesto, antipsicótico.

¬ŅSab√≠as que el CBD puede eliminar el dolor? No es de extra√Īar que sea utilizado como relajante muscular y tratamiento para las quemaduras.

Ahora bien, de acuerdo con un ensayo de laboratorio especializado en cannabis, el mayor beneficio de usar el CBD es su efecto antipsicótico. La razón es que tiene una acción neuroprotectora ante el consumo de sustancias asiogénicas y psicotóxicas como narcóticos sintéticos, el alcohol, e incluso el THC. Por lo tanto, es capaz de amortiguar síntomas de psicosis en etapa temprana.

¬ŅEl CBD tiene efectos adversos?

Los efectos que se presentan por el uso del CBD por lo general son leves o moderados. Mientras que se administre de forma correcta seg√ļn indicaci√≥n m√©dica, son m√≠nimos los riesgos de este compuesto.

Los efectos m√°s comunes est√°n relacionados con el uso del aceite CBD para dormir. Y es que es posible que este produzca cansancio y somnolencia. Por lo que m√°s que un efecto negativo, se toma como un tratamiento para quienes sufren de falta de sue√Īo por las noches.

Por otra parte, es posible que el paciente presente sequedad de boca, mareos, cefaleas o disminuci√≥n del apetito. Si aparecen estos s√≠ntomas, ¬Ņqu√© hay que hacer? Lo mejor es reducir la dosis a consumir de CBD. Por supuesto, en caso de interrumpir el tratamiento, tales efectos desaparecer√°n inmediatamente. De all√≠ la importancia de siempre contar con la opini√≥n m√©dica para el consumo de estos tipos de tratamientos naturales.

¬ŅEs legal el consumo de CBD en Espa√Īa?

Aun cuando no est√° prohibido su consumo, lo cierto es que si el CBD es legal en Espa√Īa o no todav√≠a est√° en discusi√≥n. En estos momentos no se encuentra registrado como un suplemento alimenticio dentro de la lista de vitaminas y minerales que son de consumo humano seg√ļn la ley espa√Īola. Por tanto, todos los productos calificados como suplementos alimenticios que contienen CBD est√°n inmovilizados, es decir, no pueden ser comercializados en el pa√≠s con esa etiqueta.

Ahora bien, aun cuando no se considera un producto ilegal, tampoco puede venderse para consumo humano ni promocionarlo como un suplemento vitamínico ni nutricional. Aun siendo la droga más consumida a nivel mundial, la ONU no ha dado su brazo a torcer sobre las restricciones de la planta de cannabis.

¬ŅPuede utilizarse el cannabis para uso externo? De hecho, esta es la forma legal de utilizarlo en Espa√Īa. Una gran variedad de productos cosm√©ticos est√°n fabricados a base de cannabis, y ha resultado muy popular en este campo. Entonces, todos los productos deben indicar expresamente que est√°n hechos con este componente y que solo se debe aplicar para uso externo.

Los beneficios del CBD son innegables, pero todav√≠a hay mucho trabajo por hacer para que se considere un tratamiento m√©dico efectivo y seguro en Espa√Īa. Lo que si estamos seguros es que est√° en camino de convertirse en uno de los compuestos m√©dicos m√°s utilizados gracias a los beneficios que reportan.