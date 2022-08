Liga formoseña de fútbol: Tiempo de definiciones en la protesta de 8de Diciembre

Hernán Fernández de la Liga Formoseña de Fútbol en contacto con la AM990 habló acerca de la protesta por parte del tribunal de penas sobre la denunciada formulada por 8 de Diciembre en relación a irregularidades.

Fernández dijo: “la parte organizativa ya dió cumplimiento a lo dictaminado, se han jugado algunos partidos que no tienen relación con estos clubes”.

Y añadió: “la protesta está en curso porque hay plazos que de deben cumplirse y el mismo aún está vigente. En el transcurso de esta tarde estaremos aguardando el descargo del club Municipalidad de Laishi”.

“El tribunal lo que debe hacer es esperar el día de la reunión y eso no está determinado y aún no tenemos noticias al respecto de la reunión”, cerró.