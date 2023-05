Leve aumento de la producción de las pymes: mejoró 0,4% en abril y acumula un 1,8 en cuatro meses

La producci贸n de la industria manufacturera pyme subi贸 0,4 por ciento interanual en abril, a precios constantes, con lo que acumul贸 un crecimiento de 1,8 por ciento en el primer cuatrimestre del a帽o respecto del mismo per铆odo de 2022, de acuerdo al 煤ltimo informe elaborado por la Confederaci贸n Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Sin embargo, en la comparaci贸n mensual, la industria pyme registr贸 una baja de 1,9 por ciento respecto de marzo. 鈥淟a aceleraci贸n de la inflaci贸n puso m谩s dificultades para conseguir insumos y el 58 por ciento de las industrias consultadas manifestaron faltantes y demoras en las entregas鈥, advirti贸 CAME.

La entidad tambi茅n advirti贸 que “hubo m谩s especulaci贸n entre los proveedores, que cortaron financiamiento, priorizaron clientes con liquidez inmediata, subieron precios preventivamente, o directamente no entregaron mercader铆a esperando el techo del d贸lar”.

En relaci贸n al uso de la capacidad instalada de las empresas, en abril se redujo muy levemente, de 73,3 por ciento en marzo a 73,2 por ciento, en l铆nea con la din谩mica del sector, marcada por bajo crecimiento e inversiones en comp谩s de espera.

En ese sentido, los niveles m谩s elevados se encontraron en 鈥淧apel e Impresiones鈥 (76,4 por ciento), y los m谩s bajos en 鈥淢etal, Maquinaria y Equipo, y Material de Transporte鈥 (71,3 por ciento), de acuerdo a los resultados del 脥ndice de Producci贸n Industrial Pyme (IPIP) que elabora CAME, con una muestra de 384 industrias pyme a nivel federal.

Por sectores, en abril la mejor performance la tuvo el sector de Indumentaria y Textil, con un crecimiento anual de 6,9 por ciento en su producci贸n, tambi茅n a precios constantes. En cambio, la mayor baja tuvo lugar en el rubro de Papel e Impresiones, con una ca铆da de 12,7 por ciento anual.

En cuanto a la evoluci贸n sectorial del acumulado del a帽o (enero-abril), la mejor performance la viene teniendo Alimentos y Bebidas con un aumento de 5,5 por ciento frente a los mismos meses del a帽o pasado, y la peor Papel e Impresiones con una retracci贸n de 10,6 por ciento.

Detalle por sector

Alimentos y bebidas. La producci贸n se increment贸 4,1 por ciento anual en abril, a precios reales, y acumula un aumento de 5,5 por ciento en el primer cuatrimestre del a帽o. En la comparaci贸n mensual, se redujo un 4,6 por ciento. Las industrias trabajaron con 73,6 por ciento de su capacidad instalada, con dificultadas para abastecerse de materia prima, no solo importada sino tambi茅n nacional. El 46,3 por ciento de las firmas encuestadas dijeron haber tenido problemas, y para el 95 por ciento fueron iguales o mayores que en marzo. 鈥淟as subas de precios alentaron algunas especulaciones en las entregas y esto dificult贸 la elaboraci贸n. Aun as铆, la demanda se mantiene firme y permite al industrial seguir creciendo con la macroeconom铆a inestable鈥, remarc贸 CAME.

Industria textil. Tuvo un aumento del 6,9 por ciento anual en abril, siempre a precios constantes, y lleva un alza de 0,9 por ciento en el primer cuatrimestre. En la comparaci贸n mensual, subi贸 5 por ciento. El sector trabaj贸 con 76 por ciento de la capacidad instalada. CAME advirti贸 que la falta de recursos humanos, talleristas principalmente, est谩 provocando una subutilizaci贸n de las instalaciones, y generando cuellos de botella en las entregas. 鈥淎lgunas empresas manifestaron problemas para conseguir insumos como tintas, telas e hilos especiales como los encerados. Otras en cambio tuvieron un abastecimiento normal. La diferencia estuvo en la urgencia: quienes necesitaron realizar compras inmediatas debieron buscar sustitutos o parar producci贸n. Quienes ten铆an stocks, pudieron encargar los insumos y continuar el ciclo normal鈥, explic贸 la entidad.

Muebles y maderas. La fabricaci贸n creci贸 1 por ciento anual en abril, a precios reales, y re煤ne un crecimiento interanual de 2,7 por ciento en el primer cuatrimestre del a帽o. En el contraste mes a mes, creci贸 2,7 por ciento. El uso de la capacidad instalada se achic贸 levemente, de 74,2 por ciento en marzo a 73,9 por ciento en abril, aunque CAME inform贸 que eso se explica por la incorporaci贸n de nuevas maquinarias en un par de industrias de la muestra que incrementaron su capacidad de elaboraci贸n.

Maquinarias, equipos y material de transporte. La producci贸n disminuy贸 2,3 por ciento anual en abril, a precios reales, pero acumula aumento de 1,6 por ciento en el cuatrimestre 2023. En la comparaci贸n mensual cay贸 3 por ciento. El sector us贸 71,3 por ciento de su capacidad instalada. Las empresas vinculadas al agro, especialmente granos y avicultura, no la est谩n pasando bien por las sequ铆as y la gripe aviar que fren贸 exportaciones y, por lo tanto, hubo menos consultas y pedidos. 鈥淟as ligadas a la construcci贸n se mantienen activas, mientras que las f谩bricas de maquinarias manifiestan falta de financiamiento y demoras muy prolongadas cuando quieren acceder a las l铆neas promovidas desde los programas oficiales. Especialmente, es complicado para quienes tienen posibilidades de exportar, que no pueden esperar los tiempos de pago de sus clientes sin financiamiento鈥, agreg贸 CAME.

Productos qu铆micos y pl谩sticos. Hubo una mejora del 1,9 por ciento anual en abril y suma un aumento de 2,8 por ciento en el primer cuatrimestre. En el balance intermensual se retrajo 1,8 por ciento. Las empresas trabajaron con solo 72,8 por ciento de su capacidad instalada, y el mayor problema del mes, manifestado por 70 por ciento de las firmas consultadas, fue conseguir insumos importados. El rubro es muy dependiente de estas, lo que viene haciendo m谩s lento el proceso de elaboraci贸n. Varias industrias medidas dijeron tener inversiones frenadas a la espera de mayor certidumbre pol铆tica.

Papel, cart贸n e impresi贸n. La producci贸n cay贸 12,7 por ciento anual en abril y acumula en el primer cuatrimestre del a帽o un declive interanual del 10,6 por ciento. En la comparaci贸n mensual baj贸 2,6 por ciento. Es el sector m谩s afectado por la coyuntura econ贸mica, con problem谩ticas particulares en cada subrama industrial. Las imprentas tuvieron inconvenientes para abastecerse de papel, y vieron mermar los pedidos. Otras, m谩s orientadas al rubro gr谩fico y edici贸n, tuvieron un buen mes de la mano de la demanda electoral.