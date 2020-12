LEGALIZACIÓN DEL ABORTO. “Los pediatras no podemos estar a favor de esto”

As铆 lo se帽al贸 en la AM990 el presidente de ACLISA (Asociaci贸n de Cl铆nicas y Sanatorios de Formosa), Amador Palavecino.

Palavecino manifest贸 鈥渆ste es un tema que nos preocupa bastante a los profesionales de la salud no solo como ACLISA, sino que tambi茅n como m茅dico particular, primero tenemos que ver si se aprueba esta ley hay que ver la reglamentaci贸n de la misma ya que en el anterior proyecto muchos colegas se negaban hacerlo y conto da la raz贸n del mundo ya que pienso que todos deben tener su propia decisi贸n en este tema, nosotros lo hab铆amos charlado como instituciones y que es lo que iba a pasar y l mayor铆a de los m茅dicos se niegan a realizar esta pr谩ctica鈥.

鈥淗ay Sanatorios que se niegan a hacerlo y me han manifestado que ellos simplemente se iban a negar a realizar esta pr谩ctica鈥, a帽adi贸.

鈥淒epender谩 de c贸mo salga esto y si nos obligan a los Sanatorios, la verdad es que ser谩 un problema grande鈥, se帽al贸 Palavecino.

鈥淵o soy pediatra y a nosotros nos afecta mucho m谩s en el sentimiento porque nosotros hemos salvado a ni帽os de 5 meses de gestaci贸n con un peso que no llegaban al kilo y son ni帽os que han vivido. Los pediatras no podemos estar a favor de esto鈥, explic贸.

En relaci贸n a los dichos del Ministro de Salud de la Naci贸n en relaci贸n al ni帽o en gestaci贸n, opin贸 鈥渃reo que ac谩 hay mucha cuesti贸n pol铆tica, algo que a m铆 como m茅dico no me interesa. A m铆 lo que dijo el Ministro me parece una locura, est谩 totalmente fuera de la realidad no solo al escucharlo si no que cient铆ficamente. Lo que dijo est谩 totalmente fuera de lugar. Como representante de la salud de nuestro pa铆s me parece completamente desubicada su reflexi贸n鈥.

La ley contempla al aborto hasta a semana 14, “es una vida y un coraz贸n que esta latiendo. Es una persona y desde el momento de la concepci贸n existe vida. Hay una persona dentro del 煤tero, entonces no importa si estamos hablando de semanas, hay una vida la que esta adentro”, cerr贸.