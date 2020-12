LEGALIZACIÓN DEL ABORTO. Diputados nacionales votarán el proyecto de manera remota

La Cámara de Diputados trata el proyecto de legalización del aborto. Mientras los legisladores debaten en el recinto, fuera del Congreso hay manifestaciones a favor y en contra de la sanción de la iniciativa. El diputado nacional, Mario Arce en contacto con la AM990 habló acerca del debate que se lleva adelante y que él tanto como sus pares deben llevarlo a cabo de manera remota.

Arce comenzó diciendo “me encuentro en la provincia de Formosa, lastimosamente los formoseños no podemos debatir de manera presencial porque existe un impedimento que tiene que ver con el cumplimiento de los 14 días de cuarentena, lo que dificulta que en una próxima sesión podamos participar por lo tanto debemos participar de manera virtual solamente”.

“Yo le he solicitado el Presidente de la Cámara y que considere este impedimento y realice las gestiones necesarias con el Gobierno de Formosa para que podamos cumplir nuestra labor como se ordena con el nuevo protocolo que la regla es la presencialidad y salvo en dos situaciones los que tienen que ver por un lado con la edad (mayor de 60 años) y por cuestiones de salud pueden estar exceptuados, pero no es mi caso, es por ello que hemos presentado una nota y por ahora se nos ha dicho que lo hagamos por ahora de manera virtual”, indicó.

En relación al debate contó “más allá de pensar en si es oportuno o no el tratamiento del proyecto, entendemos que hay muchas problemáticas, lo que no significa que esto deje de ser importante el tratamiento del proyecto de estas características, pero en este contexto de pandemia y con la pobreza que hay me parece que hay otros temas que son importantes y merecen igual o mayor tratamiento”. Asimismo se explayó que hay un acuerdo de no agresión y hasta ahora están los miembros informantes de los diferentes posicionamientos que tienen que ver con los que están a favor y en contra”.

“Creo que se ha madurado en la discusión del tema, yo no estoy a favor de que si uno esta favor de un proyecto lo deba descalificar al otro, debe primar más aun en estos temas la razonabilidad”, indicó el legislador nacional.

“Es una sesión que llevará muchas horas de debate y seguro que se pasará al día de hoy y seguro que votaremos recién mañana. Hay dos proyectos que se debaten, no solo lo que hace a la interrupción del embarazo, sino que también el plan de los 1000 días que lo que busca es tratar de que la madre embarazada y la que está en periodo de los primeros tiempos de vida del bebé tenga una mayor contención a la que actualmente tiene”, manifestó Arce.

“Yo voy a ratificar mi voto en contra del proyecto por varias consideraciones ya que pienso que las herramientas de política de salud pueden ser otras y no necesariamente este proyecto”, cerró.