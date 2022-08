Lee Jae Wook, Jung So Min, Minhyun y Shin Seung Ho están conmocionados por un giro inesperado de los acontecimientos en “Alchemy Of Souls”

¡Hay peligro en el próximo episodio de “Alchemy of Souls” de tvN!

Escrito por el famoso dúo de guionistas conocido como Hong Sisters, “Alchemy of Souls” es un drama romántico de fantasía ambientado en la nación ficticia de Daeho, un país que no existe en la historia ni en los mapas. El drama cuenta la historia de personajes cuyos destinos se tuercen debido a la magia que intercambia las almas de las personas.

Spoilers

En el episodio anterior de “Alchemy of Souls”, el rey sugirió que probaran el poder de la piedra de hielo matando a Mu Deok (Jung So Min) y luego intentando devolverla a la vida. Sin embargo, cuando Mu Deok comenzó a perder el conocimiento, el conocimiento de Jin Bu Yeon volvió a despertar dentro de ella y sorprendió a Jin Ho Kyung (Park Eun Hye) al llamarla repentinamente “Madre”.

En imágenes recién publicadas del próximo episodio del drama, Jang Wook (Lee Jae Wook), Mu Deok, Seo Youl (Minhyun) y el príncipe heredero Go Won (Shin Seung Ho) están visiblemente sorprendidos por un giro inesperado de los acontecimientos. Jang Wook no puede ocultar su expresión de asombro, mientras que Go Won agarra frenéticamente el brazo de Mu Deok alarmado.

En otra foto, Seo Youl y So Yi (Seo Hye Won) se quedan boquiabiertos cuando se encuentran en peligro después de encontrarse con el cambiador de almas Kang Gaek Joo.

Los productores de “Alchemy of Souls” dijeron: “Junto con el poder de la piedra de hielo, Jang Wook, Mu Deok, Seo Youl y el príncipe heredero Go Won terminarán atrapados dentro de Jeongjingak”.

Continuaron: “En el episodio 18, habrá un giro inesperado que cambiará toda la historia y no podrán apartar la vista de la trama ni por un momento. Por favor, espérenlo”.

Para saber qué peligros acechan a nuestros héroes, y si podrán escapar ilesos, ¡sintoniza el próximo episodio de “Alchemy of Souls” el 21 de agosto a las 9:10 p. m. KST!

https://www.soompi.com/es/article/528225wpp/lee-jae-wook-jung-so-min-minhyun-y-shin-seung-ho-estan-conmocionados-por-un-giro-inesperado-de-los-acontecimientos-en-alchemy-of-souls