Lee Da Hee se ve atrapada en un inesperado triángulo amoroso con Choi Siwon y Song Jong Ho en “Love Is For Suckers”

¡Prepárate para un tenso triángulo amoroso en “Love is for Suckers”!“

Love is for Suckers” de ENA es una comedia romántica protagonizada por Lee Da Hee y Choi Siwon de Super Junior como dos mejores amigos que se conocen desde hace 20 años. Cuando se encuentran como directora de producción (PD) y miembro del reparto de un reality show de citas, inesperadamente comienzan a desarrollar sentimientos románticos el uno por el otro.

Lee Da Hee interpretará a Goo Yeo Reum, una directora de un programa de variedades en el décimo año de su carrera. A pesar de su duro trabajo, todos los programas en los que participa acaban siendo un fracaso. Choi Siwon interpretará a Park Jae Hoon, un cirujano plástico que es considerado desempleado debido a su sueldo irregular. Ha perdido el interés tanto en el trabajo como en el amor y sólo le interesan las citas casuales. Song Jong Ho interpreta a Kim In Woo, el ex novio de Goo Yeo Reum, un hombre guapo y directo.

Antes del estreno del drama, “Love is for Suckers” ha adelantado el intrigante triángulo amoroso en nuevas imágenes. A última hora de la noche, Kim In Woo sorprende a Goo Yeo Reum delante de su casa con flores y una tarta por su cumpleaños. Sorprendida por la inesperada visita de su ex-novio, Goo Yeo Reum se queda congelada mientras Kim In Woo intenta cuidadosamente entablar conversación y ponerse al día.

En ese mismo momento, el mejor amigo de Goo Yeo Reum, Park Jae Hoon, también aparece con una tarta de cumpleaños para ella y es testigo de la inesperada escena. Igual de sorprendido que Goo Yeo Reum, es incapaz de mostrarse hasta después de que Kim In Woo se vaya. Cuando los dos tienen por fin un momento a solas, el molesto Park Jae Hoon regaña a Goo Yeo Reum con una serie de preguntas.

Mientras los espectadores se preguntan por qué Goo Yeo Reum y Kim In Woo tuvieron que poner fin a su apasionada y conmovedora relación y qué le llevó a él a visitar inesperadamente a su ex novia, también aumenta la curiosidad por descubrir lo que Park Jae Hoon dijo a su amigo íntimo después del incidente.

El equipo de producción de “Love is for Suckers” comentó: “Lee Da Hee, Choi Siwon y Song Jong Ho transmitieron sus auras únicas con la sinceridad de investigar y pensar en cada escena. Por favor, estén atentos a cómo la interesante introducción del ex novio de la mejor amiga de uno llevará a un cambio en la historia”.

¡”Love is for Suckers” de ENA se estrenará el 5 de octubre a las 9 p.m. KST!

https://www.soompi.com/es/article/531297wpp/lee-da-hee-se-ve-atrapada-en-un-inesperado-triangulo-amoroso-con-choi-siwon-y-song-jong-ho-en-love-is-for-suckers